Сыктывкарцам показали, как борются в Татарстане, Якутии и на Кавказе

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-22T15:28:51+03:00

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Вот уже на протяжении нескольких дней в республике проходят праздничные мероприятия, посвященные ее 97-летию. К этой дате приурочили и проведение в Сыктывкаре IV Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта. Программа включает в себя соревнования по 18 видам спорта, пять из которых сегодня, в рамках народых гуляний, были представлены на Стефановской площади.

Борьба хапсагай зародилась в ЯкутииФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Самыми зрелищными стали показательные выступления единоборцев. Судья международной категории Олег Дадаскинов из Якутии вместе со своими учениками продемонстрировал приемы национальная борьба хапсагай.

22.08.2018. Фестиваль неолимпийских видов спорта в Сыктывкаре. Разминка борцов..

- Это очень древний вид спорта. Исключительно мужской. Хапсагай переводится как быстрота, ловкость. В нем разрешаются все броски. Борются босиком. Молодежь и ветераны сражаются по три минуты, мужчины по четыре, - объяснил правила хапсагая Олег Дадаскинов.

Зрители замирали от показательных выступлений спортсменовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

22.08.2018. Фестиваль неолимпийских видов спорта. Борьба хапсагай.

Борцы из Республики Ингушетия показали зрителям основные приемы единоборства шод сан лат. Интересно, что этот вид борьбы с 2016 года включили во всероссийский реестр видов спорта. Около 200 ребят занимаются этим видом борьбы в Ингушетии, среди них есть и девочки.

Магомед Гирей – основатель шод сан лата и президент федерации этого вида спорта на Северном Кавказе приехал в Сыктывкар вместе со своими учениками, чтобы познакомить жителей Коми с этим необычным видом единоборств. Само словосочетание шод сан лат имеет несколько переводом – бить как плеть, быть стойким как сучок. Есть и весьма необычная трактовка - яичный белок. Как пояснил Магомед Гирей, этот вариант характеризует психофизическое состояние бойца. Сырой яичный белок невозможно схватить, он просачивается сквозь пальцы. Такой же неподатливый должен быть и воин.

Магомей Гирей - основатель борьбы шод сан лата и президент федерации этого вида спорта на Северном КавказеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Шод сан лат черпает свои истоки из глубин веков, из элементов древних воинских систем подготовки, которые сейчас отголосками зафиксированы в кавказских танцах. Много лет потребовалось, чтобы все это расшифровать с помощью наших старейшин. На систему повлияли знания и из системы точных наук. Я сам авиационный инженер, поэтому включил и элементы современной биомеханики. Здесь есть и бросковая и ударная техника, – рассказал Магомед Гирей.

22.08.2018. Фестиваль неолимпийских видов спорта. Борьба шод сан лат.

Удары в шод сан лате разрешены по всем частям тела. Удары и броски оцениваются по уровню сложности.

Борьба шод сан лат - зрелище не для слабонервныхФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Гости из Татарстана продемонстрировали борьбу на поясах куреш. Спортсмены одеты в форму разных цветов: красную и зеленую. Броски оцениваются по баллам. Борьба проходит до пяти баллов или до чистой победы. Спортсмен должен оторвать соперника от ковра, при этом не применяя запрещенных приемов: зацепов изнутри, снаружи, подсечек, подножек.

Спортсмены из Татарстана продемонстрировали приемы борьбы на поясахФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Также сыктывкарцы смогли увидеть показательные выступления по армреслингу и посетить площадку уже привычной глазу и слуху лямпиады – гонок на охотничьих лыжах.

22.08.2018. Фестиваль неолимпийских видов спорта. Борьба куреш.

О гонках на охотничьих лыжах уже знают по всей республике и за ее пределамиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сыктывкарцы смогли еще раз познакомиться с лямпиадойФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Любой желающий мог попробовать свои силы в армреслингеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

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