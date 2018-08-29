2018-08-29T11:58:51+03:00
Общество

Депутат Сыктывкара требует "очной ставки" с будущими почетными гражданами города

Пока народные избранники оценивают соискателей исключительно по документам
Алиса КОЗЛОВА
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Совет столицы Коми намерен уточнить сроки предоставления документов от соискателей на звание "Почетный гражданин Сыктывкара".Совет столицы Коми намерен уточнить сроки предоставления документов от соискателей на звание "Почетный гражданин Сыктывкара".Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Депутаты совета столицы Коми обсудили нововведения, касающиеся присвоения звания "Почетный гражданин Сыктывкара". В частности, предлагается уточнить сроки подачи документов от соискателей на период с 1 января по 31 марта.

Вопрос о корректировки положения о присвоении статуса почетного жителя столицы Коми был вынесен на заседание комиссий совета Сыктывкара. Народные избранники поддержали предложенные корректировки документа. В частности, согласовали даты приема заявок и ходатайств от кандидатов на столь почетное звание. Документы будут приниматься с 1 января по 31 марта текущего года. Также народные избранники согласились с приблизительными сроками присвоения статуса: на сессии совета, предшествующей Дню города.

В ходе обсуждения вопроса вполне резонное предложение высказала представитель партии "Единая Россия" Надежда Цветкова.

- Очень бы хотелось, чтобы соискатели на звание "Почетный гражданин Сыктывкара" на президиуме или совместном заседании комиссий совета обязательно выступали перед депутатами и представителями СМИ и высказывали свою позицию. Пока мы оцениваем человека только по представленной документации, а нам бы хотелось получить возможность составить собственное представление о нем и о его работе. Если это художник, то давайте сходим к нему в мастерскую и посмотрим на его работы, - предложила Надежда Цветкова.

Депутаты одобрили предложенные поправки. Но окончательное решение по данному вопросу будет принято только завтра, 30 августа, на сессии совета Сыктывкара.

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