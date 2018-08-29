"Меняем город вместе": фотолюбитель из Усогорска Денис Кацаров ведет личную фотолетопись
Волонтерский проект "Меняем город вместе" уверенно набирает обороты. Сегодня свои фотографии прислал еще один участник акции житель Усогорска Денис Кацаров.
Двойная радуга над Усогорском - редкое и очень красивое явление природыФото: Предоставлено героем публикации
Денис признался: он обычный самоучка. Фотографирует чуть ли не с детства, но профессиональную фототехнику приобрел несколько лет назад.
- Учусь фотографироват на своих ошибках, читаю статьи на специализированных сайтах в интернете, посещаю интернет-форумы фотолюбителей. Я никогда не устанавливал для себя жестких жанровых ограничений, снимаю все, что мне интересно - природу, птиц, технику, здания, портреты. Красоты вокруг всегда хватает, надо лишь суметь, а зачастую даже успеть нажать на кнопку затвора фотокамеры, - таково творческое кредо участника нашего проекта из Усогорска.
Денис Кацаров снимает для души, никогда не гонится за одним-единственным лучшим кадром. По его мнению, любая фотография является частичкой истории и каждый снимок по своему уникален. Фотолюбитель ведет личную фотолетопись.
Осенний пейзаж не хуже, чем у Левитана.Фото: Предоставлено героем публикации
Для народной выставки "КП в Коми" Денис прислал серию фотографий, снятых в родной республике. В подборке снимков: фото двойной радуги над Усогорском, снежинки на окне, осенний пейзеж, маковка церквушки с православным крестом и зловещий грозовой фронт, надвигающийся на поселок.
В отдельных снимках скрыт глубокий смысл.Фото: Предоставлено героем публикации
Напоминаем, что волонтерский проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем снимки, посвященные Республике Коми: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.
Редакция "Комсомольской правды в Коми" ждет ваши письма по адресу kp@kpkomi.ru, в сообщения группы "ВКонтакте" и готовы пообщаться с вами по телефону 8-922-277-36-29
Мороз - лучший живописец, который оставляет витиеватые рисунки из снежинок на стеклеФото: Предоставлено героем публикации
На поселок надвигаются грозовые облака, скоро грянет гром, и засверкают молнииФото: Предоставлено героем публикации