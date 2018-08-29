2018-08-29T13:45:21+03:00
Общество

"Меняем город вместе": фотолюбитель из Усогорска Денис Кацаров ведет личную фотолетопись

"КП в Коми" продолжает принимать фотографии для народной выставки
Алиса КОЗЛОВА
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Денис Кацаров из Усогорска прислал подборку шикарных снимков для будущей народной выставки в Сыктывкаре.Денис Кацаров из Усогорска прислал подборку шикарных снимков для будущей народной выставки в Сыктывкаре.Фото: Предоставлено героем публикации
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Волонтерский проект "Меняем город вместе" уверенно набирает обороты. Сегодня свои фотографии прислал еще один участник акции житель Усогорска Денис Кацаров.

Двойная радуга над Усогорском - редкое и очень красивое явление природы Фото: Предоставлено героем публикации

Двойная радуга над Усогорском - редкое и очень красивое явление природыФото: Предоставлено героем публикации

Денис признался: он обычный самоучка. Фотографирует чуть ли не с детства, но профессиональную фототехнику приобрел несколько лет назад.

- Учусь фотографироват на своих ошибках, читаю статьи на специализированных сайтах в интернете, посещаю интернет-форумы фотолюбителей. Я никогда не устанавливал для себя жестких жанровых ограничений, снимаю все, что мне интересно - природу, птиц, технику, здания, портреты. Красоты вокруг всегда хватает, надо лишь суметь, а зачастую даже успеть нажать на кнопку затвора фотокамеры, - таково творческое кредо участника нашего проекта из Усогорска.

Денис Кацаров снимает для души, никогда не гонится за одним-единственным лучшим кадром. По его мнению, любая фотография является частичкой истории и каждый снимок по своему уникален. Фотолюбитель ведет личную фотолетопись.

Осенний пейзаж не хуже, чем у Левитана. Фото: Предоставлено героем публикации

Осенний пейзаж не хуже, чем у Левитана.Фото: Предоставлено героем публикации

Для народной выставки "КП в Коми" Денис прислал серию фотографий, снятых в родной республике. В подборке снимков: фото двойной радуги над Усогорском, снежинки на окне, осенний пейзеж, маковка церквушки с православным крестом и зловещий грозовой фронт, надвигающийся на поселок.

В отдельных снимках скрыт глубокий смысл. Фото: Предоставлено героем публикации

В отдельных снимках скрыт глубокий смысл.Фото: Предоставлено героем публикации

Напоминаем, что волонтерский проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем снимки, посвященные Республике Коми: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

Редакция "Комсомольской правды в Коми" ждет ваши письма по адресу kp@kpkomi.ru, в сообщения группы "ВКонтакте" и готовы пообщаться с вами по телефону 8-922-277-36-29

Мороз - лучший живописец, который оставляет витиеватые рисунки из снежинок на стекле Фото: Предоставлено героем публикации

Мороз - лучший живописец, который оставляет витиеватые рисунки из снежинок на стеклеФото: Предоставлено героем публикации

На поселок надвигаются грозовые облака, скоро грянет гром, и засверкают молнии Фото: Предоставлено героем публикации

На поселок надвигаются грозовые облака, скоро грянет гром, и засверкают молнииФото: Предоставлено героем публикации

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