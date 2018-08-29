Василий Золотарев о "деле Саввы Терентьева": Если всех сажать за комментарии, то в тюрьмах не останется мест

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-29T15:36:30+03:00

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Известный сыктывкарский блогер и музыкант Савва Терентьев, прославившийся как первый осужденный за комментарий в Интернете, доказал несправедливость вынесенного ему приговора в Европейском суде по правам человека. Вчера все СМИ пестрили новостью о том, что в Страсбурге ЕСПЧ признал, что приговор в отношении Саввы Терентьева противоречит ст.10 Европейской конвенции по правам человека. Теперь из бюджета России блогеру выплатят 5 тысяч евро. А что думают по поводу решения ЕСПЧ эксперты "КП в Коми"?

Виктор Воробьев, юрист

- Как известно, Россия подписала и ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. У Европейского Суда по правам человека, уполномоченного эту конвенцию толковать, есть чёткая позиция, которую он в конце прошлого года повторил в деле «Дмитриевский против России»: если выраженное мнение не содержит в себе призывов к насилию, то государство не может оправдывать ограничение свободы слова заботой об общественном порядке и безопасности. На практике же мы видим, что зачастую предметом дел об экстремизме становятся вовсе не призывы к насилию, а неугодная властям критика их решений. Такая практика, конечно же, не соответствует Конституции. Сразу вспоминается присказка конца восьмидесятых: «Товарищ, верь, пройдёт она, так называемая гласность. Придут другие времена. И вот тогда госбезопасность припомнит наши имена.» Не хочется верить, что эти времена пришли. С постами в соцсетях зачастую и вовсе доходит до абсурда: правоохранительные органы напрочь забывают про умысел и в судах разбираются дела, где подсудимый в своём репосте не поддержал, а резко осудил изначальную публикацию. Людей, опубликовавших кадры из «Семнадцати мгновений весны» привлекают к ответственности за демонстрацию нацистской символики — при том, что фильм этот совершенно спокойно и без купюр идёт по телевидению. Конечно же, здесь и законодательство, и практика правоприменения требуют существенных корректив. Считаю, что наказывать за «мыслепреступления» нельзя.

Замечу, что с уголовной ответственностью за клевету ситуация иная: это преимущественно дела частного обвинения, т.е. обвинение по таким делам поддерживает сам потерпевший, без участия прокуратуры. Для того, чтобы быть привлечённым к ответственности, необходимо распространить не просто ошибочные, а заведомо ложные сведения, с самого начала осознавать, что возводишь на кого-то напраслину. Да и процент оправдательных приговоров по таким делам гораздо выше. Но и здесь есть случаи, когда эта статья используется как репрессивный инструмент в руках чиновников в качестве мести за критику. К счастью, таких случаев пока не так много.

При этом гораздо более действенным инструментом защиты чести и достоинства являются гражданские иски. Здесь и бремя доказывания для истца гораздо легче, и денежная компенсация взыскивается в пользу того, чьи права нарушены, а не государства. Я сам часто занимаюсь такими делами, представляю в судах общественных и политических деятелей.

Игорь Сажин, правозащитник

- Очень долгожданное решение. С самого начала уголовное дело против Саввы Терентеьва воспринималось мною как великая глупость. Смешно и глупо, когда критику представителей власти, даже радикальную критику, приравнивают к экстремизму. Еще 10 лет назад я удивился, что судья, принимавшая решение по «делу Терентьева», даже не осознавала, что открыла «ящик Пандоры». Был создан опасный прецедент, из-за которого с годами сформировался большой клубок проблем. Теперь в России критика полиции является преступлением, а любая критика власти в соцсетях приравнена к экстремизму. А ведь это очень опасно для государства. Если власть не критиковать, она превращается в монстра.

Василий Золотарев, доктор исторических наук

- Европейский суд принял абсолютно правильное решение. Россия — демократическое государства, в котором действует свобода слова. И это право закреплено в Конституции РФ. Если всех сажать за слова и комментарии в интернете, то на в тюрьмах просто не хватит мест. А колонии у нас и без того переполнены.