Воткнул нож в шею и затолкал в рану телефон. Интинский убийца на 12 лет колонии общего режима

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-29T17:18:18+03:00

Житель Инты трижды ударил приятеля ножом и затолкал в открытую рану телефон. Жестокий убийца отправится в колонию на 12 лет. Фото: www.newsnn.ru

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В Коми отправиться в колонию 51-летний горожанин, жестоко убивший своего друга. Преступник трижды ударил его ножом в шею, а в образовавшуюся рану затолкал телефон.

Инцидент произошел вечером 5 декабря прошлого года в общежитии по ул. Куратова в Инте. Между мужчиной и его 61-летним соседом возникла ссора, причиной которой послужили оскорбления со стороны последнего в адрес сожительницы виновного, которая ранее совершила кражу денег у потерпевшего. В ходе словесной перепалки началась драка, и вскоре разъяренный мужчина три раза ударил надоевшего соседа ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, подсудимый по непонятным причинам засунул мобильный телефон в одну из ран погибшего и скрылся с места преступления. О случившемся он рассказал своей сожительнице, а чтобы скрыть улики постирал свои вещи.

Свою вину мужчина не признал. Суд первой инстанции признал интинца виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года, которые он должен будет отбывать после освобождения из мест лишения свободы.

Осужденный и его защитник с приговором не согласились, посчитав вину недоказанной. Верховный суд Республики Коми оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.

Следует отметить, что ранее мужчина уже дважды был осужден за убийство. По первому приговору освобождался условно-досрочно и в течение условно-досрочного освобождения совершил второе убийство. До совершения настоящего преступления не прошло и года с момента освобождения из мест лишения свободы. Сообщает прокуратура РК.