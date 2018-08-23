"Ночь кино" в Сыктывкаре будет носить патриотический характер

СЕГОДНЯ 12:12 2018-08-23T12:20:26+03:00

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В эту субботу столица Коми присоединится к всероссийской акции "Ночь кино", в рамках которой в центре досуга и кино "Октябрь" пройдут бесплатные показы трех отечественных кинофильмов, снискавших успех в широком прокате. Зрители увидят детскую сказку "Последний богатырь" и две военно-патриотические картины "Рубеж" и "Танки".

- Акция охватывает всю страну, поэтому выбор фильмов для показа - это выбор всех россиян, принявших участие в онлайн-голосовании на сайтах "Фонда кино" и министерства культуры России. Зрители выбирали из обширного списка киноработ, в которые были включены российские кинофильмы самых разных жанров. Голосовать разрешалось за любое количество кинокартин, - объяснила, как происходило формирование афиши "Ночи кино"

Вечер начнется в 17 часов. Акцию предварит интересная программа, из которой зрители узнают интересные факты об истории кино и познакомятся с ретро кинотехникой. Показ первой кинокартины предварит перфоманс с участием актеров известного в Коми театра "Фантастическая реальность". "Ночь кино" стартует в 18 часов с картины "Последний богатырь".

Отметим, что к всероссийской культурной акции присоединились другие города и села республики. "Ночь кино" также пройдет в Ухте (Городской дворец культуры), Печоре (кинотеатр Горького),Сосногорск (межпоселенческий культурный центр), Емва (дом культуры), Микунь (дом культуры), Вуктыл (клубно-спортивный комплекс), Визинга, Ижма, Объячево, Усть-Вымь и Койгородок. Эту информацию "КП в Коми" предоставили в "Комикиновидеопрокате".