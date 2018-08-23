«МегаФон» и правительство Республики Коми договорились о цифровизации региона

СЕГОДНЯ 15:29 2018-08-23T15:40:09+03:00

Сегодня в зоне покрытия сети «МегаФон» проживает почти 800 тысяч человек – 95% жителей Республики Коми.

До конца первого квартала 2019 года в 20 труднодоступных населенных пунктах региона появится надежная мобильная связь и быстрый интернет.

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Благодаря развитию инфраструктуры несколько тысяч сельчан впервые «шагнут» в цифровое пространство. Сумма инвестиций «МегаФона» в развитие региона превысит 110 миллионов рублей.

Правительство Республики Коми и оператор цифровых возможностей «МегаФон» договорились о совместной реализации инвестиционных проектов в сфере развития связи. Чтобы повысить доступность мобильных услуг, в удаленных и труднодоступных районах Коми запланирована масштабная телеком-стройка. Надежную голосовую связь и интернет обеспечат для 5 000 жителей сел Корткероского, Усть-Цилемского, Княжпогосткого, Троицко-Печорского и Прилузского районов, а также на территории социально-значимых объектов региона – больниц, школ, госведомств.

Для более мощного покрытия сети инженеры «МегаФона» установят компактные базовые станции. Оборудование обеспечит уверенный прием связи в местах с низким или отсутствующим мобильным сигналом. Там, где ранее не было доступа к интернету, сеть оператора станет «пропуском» к получению электронных государственных и муниципальных услуг, не выходя из дома.

«Наша задача — чтобы даже самые отдаленные населенные пункты не чувствовали себя оторванными от цифрового пространства. Для этого в 2017 году мы с компанией «МегаФон» реализовали проекты по устранению цифрового неравенства, обеспечив жителей сел Казлук и Донаель услугами связи. В этом году в зоне действия сети окажутся территории с населением от 60 человек», — отметила первый председатель Правительства Республики Коми Лариса Максимова.

Первый председатель Правительства РК Лариса Максимова: "В этом году в зоне действия сети "МегаФон" окажутся территории с населением от 60 человек

«Республика Коми – регион со сложными географическими и климатическими условиями. Вопрос доступности цифровых услуг для жителей отдаленных сел крайне актуален. До конца первого квартала 2019 года мы планируем инвестировать в развитие сети свыше 110 млн рублей. Так мы закладываем фундамент для дальнейшей цифровизации региона. Ведь именно надежная связь и наличие телеком-инфраструктуры позволят внедрить новые цифровые сервисы в городах и селах. Поддержка руководства республики станет важной основой для реализации этих планов», – подчеркнул директор Уральского филиала компании «МегаФон» Валерий Величко.

Сегодня в зоне покрытия сети «МегаФон» проживает почти 800 тысяч человек – 95% жителей Республики Коми.