Гигантомания в Коми: под Сосногорском испекут трехметровую шаньгу из брусники и раздадут ее людям

СЕГОДНЯ 16:03 2018-08-23T16:21:14+03:00

О том, как ее будут печь и сколько килограммов ингредиентов на приготовление уйдет, рассказали в пресс-службе администрации Сосногорска

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В Сосногорском районе Коми в эти выходные пройдет фестиваль «Брусничное Сосногорье», где презентуют гигантскую трехметровую шаньгу. Ее бесплатно раздадут всем гостям фестиваля. О том, как ее будут печь и сколько килограммов ингредиентов на приготовление планируют потратить, рассказали в пресс-службе администрации Сосногорска.

В воскресенье, 26 августа, в старинном коми селе Усть-Ухта в десятый раз пройдет ежегодный районный национальный фестиваль «Сосногорье». В рамках мероприятия испекут самую большую в республике и, возможно, в России и мире, брусничную шаньгу.

За изготовление шаньги-гиганта возьмутся четыре пекаря «Сосногорского хлебозавода». Коми национальное блюдо будут выпекать кусками, а затем получившиеся 45 частей соединят. Интересные факты — ягод и конфитюра планируют истратить по 50 килограммов, муки — 70 килограммов, маргарина — 10 килограммов, яиц — 100 штук, соли — 1,5 килограммов. Получается всего уйдет около 250 килограммов ингредиентов.

Отметим, что шаньгу будут раздавать всем желающим: большие 45 кусков будут разрезать на части поменьше и бесплатно раздавать гостям самобытного фестиваля. Кстати, огромная шаньга — это не единственное блюдо, попавшее под влияние гигантомании. На фестивале будет сварена «Большая уха»: всего около 100 литров из нескольких сортов рыбы.

В позапрошлом году, когда праздновали 95-летие Коми, в Сосногорске тоже испекли трехметровую шаньгу. Организаторы акции рассчитывали тогда зафиксировать ее размеры в Книге рекордов России и Гиннеса:

- Заявку подали и в прошлом году. С нами связались и сказали, что пищевые рекорды регистрируют только в присутствии экспертов, которые сами назначают дату приемки. Сосногорский район готовит шаньгу только на «Сосногорье», которое проводится в конце августа. Поэтому в этом году решили не гнаться за рекордом, а снова приготовить угощение для гостей фестиваля, - сообщили в пресс-службе района.