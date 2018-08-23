2018-08-23T16:21:14+03:00
Общество

Гигантомания в Коми: под Сосногорском испекут трехметровую шаньгу из брусники и раздадут ее людям

О том, как ее будут печь и сколько килограммов ингредиентов на приготовление уйдет, рассказали в пресс-службе администрации Сосногорска
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации СосногорскаФото пресс-службы администрации Сосногорска
Изменить размер текста:

В Сосногорском районе Коми в эти выходные пройдет фестиваль «Брусничное Сосногорье», где презентуют гигантскую трехметровую шаньгу. Ее бесплатно раздадут всем гостям фестиваля. О том, как ее будут печь и сколько килограммов ингредиентов на приготовление планируют потратить, рассказали в пресс-службе администрации Сосногорска.

В воскресенье, 26 августа, в старинном коми селе Усть-Ухта в десятый раз пройдет ежегодный районный национальный фестиваль «Сосногорье». В рамках мероприятия испекут самую большую в республике и, возможно, в России и мире, брусничную шаньгу.

За изготовление шаньги-гиганта возьмутся четыре пекаря «Сосногорского хлебозавода». Коми национальное блюдо будут выпекать кусками, а затем получившиеся 45 частей соединят. Интересные факты — ягод и конфитюра планируют истратить по 50 килограммов, муки — 70 килограммов, маргарина — 10 килограммов, яиц — 100 штук, соли — 1,5 килограммов. Получается всего уйдет около 250 килограммов ингредиентов.

Отметим, что шаньгу будут раздавать всем желающим: большие 45 кусков будут разрезать на части поменьше и бесплатно раздавать гостям самобытного фестиваля. Кстати, огромная шаньга — это не единственное блюдо, попавшее под влияние гигантомании. На фестивале будет сварена «Большая уха»: всего около 100 литров из нескольких сортов рыбы.

В позапрошлом году, когда праздновали 95-летие Коми, в Сосногорске тоже испекли трехметровую шаньгу. Организаторы акции рассчитывали тогда зафиксировать ее размеры в Книге рекордов России и Гиннеса:

- Заявку подали и в прошлом году. С нами связались и сказали, что пищевые рекорды регистрируют только в присутствии экспертов, которые сами назначают дату приемки. Сосногорский район готовит шаньгу только на «Сосногорье», которое проводится в конце августа. Поэтому в этом году решили не гнаться за рекордом, а снова приготовить угощение для гостей фестиваля, - сообщили в пресс-службе района.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
Психологи готовы проконсультировать по телефону родителей школьников
В Сыктывкаре в высотке на "кольце" запустили лифт с музыкой
В Воркуте рабочих переправляла через реку в ковше экскаватора: продюсеры РЕН-ТВ ищут очевидцев
В Кировском парке сыктывкарцы смогут создать собственный музыкальный трек
Фигурист Дмитрий Алиев в новом сезоне пойдет на риск
В день старта скоростного поезда Сыктывкар-Усинск навстречу друг другу отправятся два состава
В Коми УАЗ съехал с эстакады и насмерть задавил 17-летнего парня
Житель Коми нашел в лесу гранату
Куда пойти в День Республики Коми-2018: программа мероприятий
20 школ в Коми уличили в необъективности оценки знаний
Зам.руководителя Корткеросского района Артеев останется в СИЗО до 30 сентября
В Коми циклоны принесут прохладу и дожди
В Ухте водителя оштрафовали за то, что в его автобусе упала пенсионерка
В Усинске столкнулись Mercedes и Lada: пострадали парень и девушка
В Сыктывкаре 10 дней будут отключать горячую воду
У двух ухтинцев украли деньги на «Авито»
Погода в Коми в воскресенье: на севере до 17 градусов, на юге – до 24
Сыктывкарцы лишились денег, заказав на "Авито" железобетонные плиты и осциллоскоп
В сыктывкарской колонии "расцвели" искусственные розы и установлена буровая вышка
В Сыктывкаре исправили ситуацию с ларьком, "припаркованным" на стоянке для инвалидов
На Первом канале покажут, как играют на гармони жители Коми
Суд отклонил апелляцию директора САТП №1 Александра Рукавишникова
В Воркуте засветилась "67 параллель"
В Коми на пожаре погибли мужчина и женщина
Группа «Браво», фейерверк и фестиваль счастливых людей: что интересного будет на День Эжвы