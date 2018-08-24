2018-08-23T20:54:41+03:00
Общество

«Тёмные аллеи» и рок-концерт: развлечения на любой вкус в Сыктывкаре

Дайджест для создания крутых выходных
Дарья ЮДИНА
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Гости "Тёмных аллей" смогут снова сделать необычные селфиГости "Тёмных аллей" смогут снова сделать необычные селфи
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Уже на подходе последние выходные лета, но это не повод грустить — они обещают быть интересными. Сыктывкарцы смогут сделать селфи с инопланетянами, познакомиться с 72 роботами и зажечь по полной на рок-концерте, который дадут молодые рокеры из Норвегии. Все даты и места — в нашем дайджесте.

На "Вожде краснокожих" будут смеяться все

На "Вожде краснокожих" будут смеяться все

ЧТО: На этой неделе в драмтеатре имени Савина начался театральный сезон — правда, открытие пока неофициальное. Составили репертуар спектакли, которые зрители уже полюбили. Среди них — комическая сказка «Вождь краснокожих», над которой будут хохотать и взрослые, и дети.

ГДЕ: Драмтеатр имени Савина.

КОГДА: 26 августа, 14 часов.

Группа "Beyond Mara". Фото из открытых источников

Группа "Beyond Mara". Фото из открытых источников

ЧТО: Сыктывкарцы смогут оторваться под металкор-концерте: в столицу Коми приедет группа «Beyond Mara» из Норвегии. «Подпоют» им местные рокеры из «AshesFalls».

ГДЕ: «Маяковский Altere Club» (улица Первомайская, 70).

КОГДА: 25 августа, 21 час.

Экспонаты "Клюквы". Фото с сайта "Югӧра".

Экспонаты "Клюквы". Фото с сайта "Югӧра".

ЧТО: Недавно в «Югӧре» открылась выставка по результатам VII художественного пленера визуальных искусств «Клюква. Нить». Художники из Сыктывкара, Ярославля и Санкт-Петербурга представили свое видение ткани — в графике, скульптуре, видеоинсталляции и других художественных формах. Причем каждый творец вдохновлялся предметами из коми быта.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югӧр».

КОГДА: Все выходные, с 11 часов.

ЧТО: Скоро сыктывкарцы снова встретятся в «Тёмных аллеях»: в этот раз акция пройдет под названием «Космическая одиссея 2018» и будет посвящена фантастике и космосу. Горожане смогут узнать много нового на лекциях, стать участниками мастер-классов, побывать на выставках или насладиться квестом или музыкальной программой. Те, кто не представляют свою жизнь без Инстаграма, смогут сделать селфи в тематических фотозонах или в компании инопланетян.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми.

КОГДА: 25 августа, с 17 часов.

В "Городе роботов" живут 72 жителя

В "Городе роботов" живут 72 жителя

ЧТО: Конец августа в Сыктывкаре отмечается рядом крутых выставок: на этой неделе начала работать ещё одна — «Город роботов». Побывав на ней, вы сможете познакомиться с 72 роботами — это и пушистые питомцы Ферби, и Robosapien, который может выполнить самые сложные движения, и DOBOT MAGICIAN, который может писать как человек и ещё много других интересных железных людей. Кроме того, желающие смогут прокатиться в электроскутере размером с машину, управлять голограммами и попробовать на себе восемь технологий виртуальной реальности — посетителей выставки ждет множество развлечений.

ГДЕ: 2 этаж ТРЦ «Парма».

КОГДА: Все выходные, с 10 часов.

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