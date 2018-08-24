Федеральному каналу не удалось найти очевидцев экстремальной переправы под Воркутой

СЕГОДНЯ 12:21 2018-08-24T13:17:43+03:00

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На РЕН-ТВ ищут очевидцев экстремальной переправы недалеко от Воркуты. Московский продюсер рассказала, что пока поиски не увенчались успехом.

Сюжет, заинтересовавший московских телевизионщиков, был снят шесть лет назад у реки Нярма-Яха близ Воркуты. Но это не умалило желания продюсеров найти очевидцев скандальной переправы вахтовиков в ковшах экскаватора. Этот ролик должен войти в цикл документальных передач о смекалке русского человека «Засекреченные списки».

- К сожалению, не удалось пока найти очевидцев. Это вахтовики. Они работали в 2012 году. Где они теперь? Да и не стали бы они против своего работодателя выступать, это ведь он не обеспечил транспортировку людей домой. Люди выкручивались, как могли, - рассказала продюсер Юлия Голубова-Стучевская.

Кстати, телевизионщики предлагают очевидцам инцидента шестилетней давности вознаграждение. Сроки съемки сюжета до 31 августа. Эфир программы на телеканале РЕН-ТВ намечен на сентябрь-октябрь.