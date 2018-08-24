Собирали иван-чай и ели кукурузу: известные лица Коми рассказали, как провели лето

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-24T16:05:07+03:00

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Разговоры о том, как провести долгожданный отпуск, как правило, начинаются задолго до летних месяцев. Мы строим планы, рисуем маршруты, готовим обновки для променадов по южным набережным и ботинки для походов в горы. Именно в эти свободные от забот дни мы позволяем себе быть настоящими и заниматься именно тем, к чему тянется душа. Известные люди Коми раскрыли перед читателями секреты пополнения своих источников сил и рассказали, как провели летние каникулы.

Хобби – и есть настоящая жизнь

Иван Балясников, президент Федерации легкой атлетики Коми, участник телешоу Первого канала Ninja warrior Russia («Русский воин ниндзя»):

Иван Балясников и отдыхал без отрыва от тренировок

- Отпуск проводил на беговой дорожке, принял участие в стартах в городах Смоленске, Череповце и Казани. Удалось и посоревноваться, и ознакомиться с историей и достопримечательностями городов. Особенно много погулял по Казани и Смоленску: очень разные города и красивые по-своему! Есть чему поучиться и в плане градостроения, и плане условий жизни людей в этих городах. После приезда приступил к подготовке для участия во втором сезоне шоу первого канала «Русский ниндзя 2». Кастинг у меня состоится уже в сентябре, поэтому все лето провел в физической активности!

Самое яркое впечатление этого лета? Это всероссийские соревнования в Смоленске у моих воспитанников – чемпионы России по легкой атлетике среди глухих. Ребята проявили себя отважно и побили рекорды страны. Когда, казалось, было все потеряно, они смогли вытащить медали в эстафетах в упорной борьбе – это впечатлило!

Всем желаю проводить отпуск и свободное время в тех местах, где вы себя чувствуете хорошо и спокойно. Самый лучший отдых - это активное восстановление: у кого-то это спорт, у другого путешествие, у третьих творчество. Занимайтесь любимым делом. Работа – работой, а любимое увлечение или хобби - это и есть настоящая жизнь!

Пора примерять акваланг

Валентина Жиделева, заместитель председателя Госсовета Коми:

Последние 4 года Валентина Жиделева проводит отпуск в Крыму

- Последние 4 года я каждое лето езжу в Крым. Впервые я туда поехала в 2015 году вместе со мужем Васильевичем Моисеенко на музыкальный конкурс имени Надежды Обуховой в Феодосию. В следующие годы отдыхала в Гурзуфе.

В этом году я открыла для себя совершенно новый потрясающий Крым – это его западная часть в районе мыса Беляус. Там уникальные скалы и совершенно другая природа, это степной Крым. Море там просто восхитительное, светло-голубое, а вместо песка – мелкий ракушечник. Это отличное место для подводного плавания. Увидев это прекрасное море, мне тоже захотелось попробовать, но пока я не решилась. Возможно, сделаю это на следующий год.

Каждый год я с удовольствием отмечаю, как изменяется инфраструктура, улучшаются условия отдыха в Крыму. В этом году открылся новый аэропорт Симферополя – большой, комфортабельный, удобный. А мои друзья ехали на машине по крымскому мосту. Его ввод в строй – это огромное достижение и большой шаг вперед, как для гостей полуострова, так и для его жителей.

Пикники с друзьями на берегу моря

Юлия Чубова, директор телеканала «Коми гор»:

Юлия Чубова предпочитает проводить отпуск на побережье Азовского моря

- В последнее время я предпочитаю проводить отпуск на побережье Азовского моря, отдыхаю в станице Должанской в Краснодарском крае в доме моей мамы. Поскольку мы приезжаем к маме из года в год, то там для меня уже все знакомо. Я прекрасно знаю, где находятся лучшие пляжи и у кого лучше покупать кукурузу. Там великолепное море, теплое, чистое и не такое мелкое, как, например, в Ейске. Мы с друзьями даже в шутку называем это место Персидским заливом. Места там прекрасные, они располагают к неспешному времяпрепровождению: отдыху на пляже, пикникам на берегу моря.

Крутите педали

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми:

Лучше отдыха в деревне еще ничего не придумали, считает Надежда Дорофеева.

- Отпуск провела в селе Шеговары Архангельской области. Для меня деревенский отдых – лучшая подзарядка. Купалась в местной реке Вага, собирала иван-чай, тысячелистник и зверобой, каждый день каталась на велосипеде. Погода была замечательная, поэтому я много времени проводила на природе. Еще ездила в город Шенкурск, с большим удовольствием посетила там краеведческий музей, узнала много интересного об истории области.

Запастись витаминами

Ольга Сосновская, солистка Государственного театра оперы и балета РК:

Ольга Сосновская выбралась в Тунис

- Этим летом я вновь выбралась в Тунис. Выбор пал на эту удивительную страну только потому, что я уже однажды отдыхала на тунисском курорте и всей душой полюбила африканскую страну из-за теплого лазурного цвета моря и белого песка. Сейчас в отпуске компанию мне составила моя старшая сестра Татьяна. Тунис нас привлек возможностью отдохнуть на морском побережье, побаловать себя местными морепродуктами и свежайшими овощами и фруктами. Хочется запастись витаминами на весь год.