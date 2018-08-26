Под Сыктывкаром Mercedes врезался в «Ладу»: погибла женщина

СЕГОДНЯ 16:26 2018-08-26T16:43:17+03:00

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В субботу, 26 августа, в районе села Зеленец под Сыктывкаром столкнулись Mercedes врезался в «Ладу», в результате чего погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщили в ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 6.55. 56-летний водитель иномарки решил опередить молоковоз под знаком «Обгон запрещен». Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в «Лада Калину».

В результате ДТП погибла 41-летняя пассажирка отечественной легковушки и еще три человека получили травмы. 69-летняя мать погибшей, находившаяся за рулем, получила сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. 56-летняя пассажирка «Лады» получила черепно-мозговую травму, ушибы и перелом правого бедра. Обеих женщин госпитализировали. У водителя иномарки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб плеча, однако от госпитализации он отказался.