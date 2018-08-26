В Сыктывкаре перекроют улицу Заводскую

СЕГОДНЯ 17:05 2018-08-26T17:07:37+03:00

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С понедельника, 27 августа, в Сыктывкаре будет ограничено движение на улице Заводской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили местные власти, ограничения связаны с тем, что ОАО «Сыктывкарский Водоканал» будет проводить капитальный ремонт канализационных сетей. С 09.00 27 августа до 22.00 7 сентября будет действовать ограничение движения на половине ширины проезжей части по улице Заводской в районе дома № 80 по улице Кирова.