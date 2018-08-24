2018-08-24T15:53:35+03:00
Общество

Жители Коми установили музыкальный рекорд в соцсетях

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Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»
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Сыктывкар на один день стал центром притяжения начинающих диджеев. Гости праздника по случаю 97-летия Республики создали более 3 000 треков на музыкальной площадке «МегаФона». Все они в режиме онлайн делились своими впечатлениями в соцсетях, увеличив объем мобильного интернет-трафика в два раза.

Из 300 гигабайт более 50% пришлось на общение в социальных сетях, еще 40% заняла загрузка потокового аудио и видео. Менее 10% потребовалось на интернет-банкинг, проверку почты и другие действия в сети.

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

«Массовые мероприятия – всегда испытание для мобильной сети. Многие приезжают на праздник в Сыктывкар из близлежащих районов, нагрузка на базовые станции возрастает в разы. Накануне мы провели работы по увеличению пропускной способности сети «МегаФона», что позволило нашим абонентам делится фотографиями в интернете со средней скоростью 25 Мб/сек», – отмечает директор Сыктывкарского отделения «МегаФона» Александр Канев.

Самыми общительными признаны гости Кировского парка. Суммарно в День Республики они скачали на телефоны такой объем данных, которого хватило бы для прослушивания музыки в течение десяти месяцев.

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