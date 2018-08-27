2018-08-27T17:48:21+03:00
Общество

В Сосногорске коммунальщики 10 лет обманывали горожан

Не согласовывая с ними размер оплаты за содержание и обслуживание общедомового имущества
Алиса КОЗЛОВА
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Управляющая компания выставляла тариф в сумме аж 44 рубля за квадратный метр. Это ж какой навар! Фото: www.m.sosnogorsk24.ruУправляющая компания выставляла тариф в сумме аж 44 рубля за квадратный метр. Это ж какой навар! Фото: www.m.sosnogorsk24.ru
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В Сосногосрке две управляющие компании в течение 10 лет обманывали владельцев квартир, ежегодно повышая размер оплаты за содержание и обслуживание общедомого имущества согласно уровню инфляции. При этом «коммунальщики» не считали нужным согласовывать тариф с гражданами. Сейчас сосногорцы в судебном порядке пытаются вернуть свои деньги, которые они переплатили управляющим компаниям.

Эту ситуацию сегодня обсуждали на «прямой линии» в общественной приемной Главы Коми, куда дозвонились сразу несколько жителей Сосногосрка. Горожане рассказали схожие истории. Две управляющие компании - «Лидер» и «Коммунальщик» - на протяжении 10 лет в договоре с УК на обслуживание многоквартирного дома указывали сумму, не согласованную с гражданами. И это несмотря на то, что граждане проводили собрания жильцов и даже обсуждали размер оплаты за содержание и обслуживание общедомового имущества.

- Ошибка граждан заключалась в том, что они не составляли протокол по итогам общего собрания жильцов, - подчеркнул приглашенный на «прямую линию» Роман Шашев, руководитель службы РК строительного, жилищного и технического надзора.

Пользуясь правовой безграмотностью горожан, управляющие компании устанавливали размер оплаты за работы по своему усмотрению, но при этом ежегодно повышали тариф на уровень инфляции. И такой подход к оценке стоимости коммунальных работ является незаконным.

Совершенно случайно сосногорцы узнали, что тариф значительно отличается от аналогичного показателя в Ухте. На «прямой линии» прозвучала цифра 44 рубля за квадратный метр. Сейчас граждане пытаются в судебном порядке вернуть свои деньги. По многим искам суды первой инстанции уже приняли решение о проведении перерасчета.

- Скорее всего, управляющие компании будут признаны банкротами и гражданам ничего не вернут, - такой неутешительный прогноз сделал Роман Шашев.

В прошлом году на федеральном уровне была принята норма о том, что управляющие компании должны согласовывать тариф на содержание и обслуживание общедомового имущества согласно с тарифом, утвержденным муниципальными властями. Но пока ни в одном городе и районе не утвердили данные документы.

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