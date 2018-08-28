2018-08-28T11:21:17+03:00
Общество

Терзающий голубя ястреб в Ухте попал на видео местных жителей

Хищные птицы уже давно адаптировались к городским условиям
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Ухте ястреб ест голубя 24 августа 2018 года.

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Жительница Ухты засняла хищную птицу, которая уже не в первый день терроризирует городских голубей. Никто из местных не в курсе, откуда в городе взялся ястреб. Однако орнитологи считают, что в визите хищника нет ничего удивительного. Видеозапись пользовательница соцсетей Ольга Д. разместила в городском сообществе «День».

Хищную птицу местные жители заметили в пятницу, 24 августа, у многоэтажек, которые расположены по Пионергорскому проезду. Оказалось, что ее не раз замечали в районе ТЦ «Бенилюкс», что находится рядом. Таким образом, «гроза голубей» чувствует себя в городских условиях комфортно.

Кандидат биологических наук, сотрудник Института биологии Коми НЦ УрО РАН, орнитолог Сергей Кочанов пояснил «Комсомольской правде в Коми», что хищные птицы уже давно адаптировались к городским условиям и перестали быть чем-то необычным.

- Это ястреб-тетеревятник. В городах Республики Коми он частый гость. Ястреба привлекают многочисленные голуби, на которых он успешно охотится, - отметил Сергей Калистратович.

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