2018-08-28T11:35:09+03:00
Общество

В Сыктывкаре организовали видеонаблюдение за местами отдыха

Камеры размещены на опорах уличного освещения в Кировском и Мичуринском парках, а также на речных переправах Заречье и Седкыркещ
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Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»
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Парки и детские площадки Сыктывкара поставили на онлайн-контроль. Для повышения безопасности в самых популярных местах отдыха сыктывкарцев впервые настроили видеонаблюдение. В городских скверах и на речных переправах связисты «МегаФона» установили камеры, подключенные к скоростному интернету.

Видеотехника размещена на опорах уличного освещения в Кировском и Мичуринском парках, а также на речных переправах Заречье и Седкыркещ. Теперь городские службы следят за местами отдыха горожан в круглосуточном режиме. 14 камер передают видео и звук на 4G-скоростях «МегаФона». Изображение с устройств поступает на монитор диспетчеру и автоматически архивируется в облачном хранилище до 30 дней.

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

Фото предоставлено Уральским филиалом ПАО «МегаФон»

«Наша развитая инфраструктура, облачные решения и высокие скорости интернета стали надежной платформой для реализации данного проекта. Важно, что весь комплекс задач мы обеспечили под «ключ»: поиск оборудования, его обслуживание, программное обеспечение, взаимодействие с ИТ-специалистами и подрядчиками. Такой подход максимально удобен для клиентов. Заказчику требовалось лишь указать желаемое месторасположение видеокамер, их количество, и получить пароль для онлайн-мониторинга в системе», — рассказал директор Сыктывкарского отделения «МегаФона» Александр Канев.

Благодаря настроенному онлайн-мониторингу видеотехника обеспечит людям максимальную безопасность. Новая система также поможет городским службам устранить возникновение чрезвычайных ситуаций.

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