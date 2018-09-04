2018-09-04T11:34:19+03:00
Общество

"Меняем город вместе": Анна Семукова снимает природу Усть-Вымского района и посвящает стихи малой родине

Для будущей народной фотовыставки жительница Айкино прислала фотографии и стихотворение
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Жительница Айкино Анна Семукова красота природы родного Усть-Вымского района вдохновляет писать стихи и заниматься фотографией.Жительница Айкино Анна Семукова красота природы родного Усть-Вымского района вдохновляет писать стихи и заниматься фотографией.Фото: Предоставлено героем публикации
Изменить размер текста:

Для проекта "Меняем город вместе" свои фотоработы прислала жительница села Айкино Анна Семукова. Фотолюбительница искренне любит Коми край, особенно Усть-Вымский район - свою малую родину. Родные просторы вдохновляют ее фотографировать и писать стихи. Для народной выставки "КП в Коми" Анна прислала большую коллекцию пейзажей, фотографий даров леса и стихотворение собственного сочинения.

Анна Семукова фотографирует с раннего детства, с 5 лет.

- У меня папа занимался фотографией, но на тот момент еще черно-белой. Мы вместе фотографировали на пленочный фотоаппарат "Смен-8М". Я до сих пор помню, как мы проявляли пленку, печатали фотографии и сушили снимки. Это был целый ритуал,- поделилась воспоминаниями Анна Семукова.

Болота республики богаты полезными северными ягодами. Фото: Анна Семукова Фото: Предоставлено героем публикации

Болота республики богаты полезными северными ягодами. Фото: Анна СемуковаФото: Предоставлено героем публикации

Сейчас Анна фотографирует на камеру в мобильном телефоне. Наша героиня уверена, что это самый простой и удобный способ фотосъемки, ведь никогда не знаешь, где встретишь настоящую красоту, которую захочется запечатлеть.

- Меня вдохновляет природа своей красотой и неповторимостью. Коми край уникален тем, что нет на свете такого другого, родного, любимого и дорогого моему сердцу, - призналась героиня проекта "Меняем город вместе".

Головокружительная красота северных сосен. Фото: Анна Семукова Фото: Предоставлено героем публикации

Головокружительная красота северных сосен. Фото: Анна СемуковаФото: Предоставлено героем публикации

К своим фотографиям Анна приобщила стихотворение, которое она посвятила любимому району.

"Чудесный Коми край, Усть-Вымская земля,

Здесь жили мои предки. Теперь живу здесь я.

Ни с чем не сравнить красоту этих мест,

Луга и поля, и реки, и лес.

Лучше вы места на карте не сыщите,

Усть-Вымский район - он один из тысячи.

Свой край родной люблю и на другой не променяю.

Моя малая родина - самая родная."

Волнушки - хороши для соления. Соленые волнушки с горячей отварной картошечкой - идеальный семейный ужин. Фото: Анна Семукова Фото: Предоставлено героем публикации

Волнушки - хороши для соления. Соленые волнушки с горячей отварной картошечкой - идеальный семейный ужин. Фото: Анна СемуковаФото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем снимки, посвященные Республике Коми: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

Редакция "Комсомольской правды в Коми" ждет ваши письма по адресу kp@kpkomi.ru, в сообщения группы "ВКонтакте" и готовы пообщаться с вами по телефону 8-922-277-36-29

Милый цветочек радует глаз даже в прохладный летний день. Фото: Анна Семукова Фото: Предоставлено героем публикации

Милый цветочек радует глаз даже в прохладный летний день. Фото: Анна СемуковаФото: Предоставлено героем публикации

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Минпромторг открыл инновационную площадку, посвященную развитию деревянного домостроения в России
В “Сокольниках” заработала интерактивная площадка Минпромторга, на которой можно познакомиться с передовыми технологиями, применяющимися в деревянном домостроении
Новости 24
Авиакомпания Utair выплатит компенсацию шести пассажирам из Коми, спасшимся из горящего Boeing в Сочи
В Коми ночью дотла сгорело двухэтажное здание
В Сыктывкаре можно будет бесплатно сделать прививку от гриппа
В Визингу пришло кино в формате 2D и 3D
Подростки осквернили мемориал «Вечный огонь» в Печоре
Пенсионер-меценат из Айкино, подаривший незнакомым детям миллион, стал «почетным гражданином»
Сразу в трех городах Коми прошли акции протеста против пенсионной реформы
Житель Печоры отдал почти 30 тысяч рублей за вымышленную юридическую помощь
В Коми 145 тысяч человек перешагнули черту бедности
Пенсионерка попала под колеса машины в одном из дворов Сыктывкара
Вместо теплых курток — бабье лето выше нормы: погода в Коми
В Сыктывкаре перекроют сразу три улицы
Следователи разберутся в истории, как в Эжве девочка выпала из окна