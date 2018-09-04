"Меняем город вместе": Анна Семукова снимает природу Усть-Вымского района и посвящает стихи малой родине

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-04T11:34:19+03:00

Для будущей народной фотовыставки жительница Айкино прислала фотографии и стихотворение

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Для проекта "Меняем город вместе" свои фотоработы прислала жительница села Айкино Анна Семукова. Фотолюбительница искренне любит Коми край, особенно Усть-Вымский район - свою малую родину. Родные просторы вдохновляют ее фотографировать и писать стихи. Для народной выставки "КП в Коми" Анна прислала большую коллекцию пейзажей, фотографий даров леса и стихотворение собственного сочинения.

Анна Семукова фотографирует с раннего детства, с 5 лет.

- У меня папа занимался фотографией, но на тот момент еще черно-белой. Мы вместе фотографировали на пленочный фотоаппарат "Смен-8М". Я до сих пор помню, как мы проявляли пленку, печатали фотографии и сушили снимки. Это был целый ритуал,- поделилась воспоминаниями Анна Семукова.

Болота республики богаты полезными северными ягодами. Фото: Анна СемуковаФото: Предоставлено героем публикации

Сейчас Анна фотографирует на камеру в мобильном телефоне. Наша героиня уверена, что это самый простой и удобный способ фотосъемки, ведь никогда не знаешь, где встретишь настоящую красоту, которую захочется запечатлеть.

- Меня вдохновляет природа своей красотой и неповторимостью. Коми край уникален тем, что нет на свете такого другого, родного, любимого и дорогого моему сердцу, - призналась героиня проекта "Меняем город вместе".

Головокружительная красота северных сосен. Фото: Анна СемуковаФото: Предоставлено героем публикации

К своим фотографиям Анна приобщила стихотворение, которое она посвятила любимому району.

"Чудесный Коми край, Усть-Вымская земля,

Здесь жили мои предки. Теперь живу здесь я.

Ни с чем не сравнить красоту этих мест,

Луга и поля, и реки, и лес.

Лучше вы места на карте не сыщите,

Усть-Вымский район - он один из тысячи.

Свой край родной люблю и на другой не променяю.

Моя малая родина - самая родная."

Волнушки - хороши для соления. Соленые волнушки с горячей отварной картошечкой - идеальный семейный ужин. Фото: Анна СемуковаФото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем снимки, посвященные Республике Коми: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

Редакция "Комсомольской правды в Коми" ждет ваши письма по адресу kp@kpkomi.ru, в сообщения группы "ВКонтакте" и готовы пообщаться с вами по телефону 8-922-277-36-29