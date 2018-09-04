"У нас украли двор!" - жильцы сыктывкарской девятиэтажки добиваются сноса здания уголовно-исполнительной системы

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-04T16:26:30+03:00

Горожанам пообещали снести эту "деревяшку" еще в 1981 году. Раньше там располагалось отделение полиции, а затем в здание переехала уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по РК. Фото: источник yandex.ru

Здание, в котором расположена УФСИН России по РК, а также стройки поблизости лишили их части дворовой территории

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В столице Коми уже много лет жильцы девятиэтажки на улице Красных партизан,48-а наблюдают урезание их дворовой территории. Высокая многоквартиная панелька с самого ввода ее в эксплуатацию соседствует с деревянным зданием, в котором сейчас разместилась уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по РК (ул. Интернациональная-66). Горожане уверены: деревяшка стоит на их дворовой территории. А за последние 12 лет развернувшееся вблизи их дома активное строительство современных жилкомплексов отняло еще несколько сотен "квадратов" у двора.

- Когда мы заселились в наш дом, это было в 1981 году, нам пообещали, что деревянное здание скоро снесут. Тогда там располагался пост милиции. Мы долго ждали, когда его снесут. В свое время мэр Сыктывкара Евгений Борисов подписал постановление о том, что наша дворовая территория должна составлять 3 тысячи 799 квадратных метров. А после прихода к власти Зенищева начался полный беспредел, - пожаловалась журналисту "КП в Коми" Нина Мамаева, управляющая ЖСК данного дома.

Сейчас вместе с жилым зданием дворовая территория девятиэтажки составляет 2 тысячи 100 квадратных метра. Двор у горожан "украли" стройки, развернувшиеся поблизости стройки жилищных комплексов.

- Скорая или пожарная к нашему дому смогут подъехать только с одной стороны. Хотя законодательно закреплено, что возле девятиэтажного здания должны быть два проезда для автомобилей, - подчеркнула представительница многострадального дома.

Из-за стройки жилого комплекса возле девятиэтажки не возможно оборудовать проезд для автомобилей. Фото: источник yandex.ru

Определенные надежды на расширение двора жильцы девятиэтажки на Красных партизан-48а связывали со сносом ветхой деревяшки на Интернациональной-66.

- Мы обращались в мэрию Сыктывкара с просьбой передать УФСИН по Коми любое другое здание в центре города. В качестве альтернативы предлагали здание бывшего Сыктывкарского горсуда на Пушкина-11, - рассказал "КП в Коми" Виктор Торлопов, представитель интересов жильцов девятиэтажки.

Недавно совет Сыктывкара рассмотрел вопрос о передаче аврийной деревяшки в собственность региональной уголовно-исполнительной системы. А если здание перейдет во владение федеральной структуры, горожанам станет на порядок сложнее добиться его демонтажа.

Редакция "КП в Коми" направила запросы в администрацию Сыктывкара и УФСИН России по РК, чтобы узнать позицию государственных структур по данной проблеме.