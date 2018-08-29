Помоги всем сам: как и зачем создавать НКО в Коми

СЕГОДНЯ 09:05 2018-08-28T15:48:21+03:00

«Комсомолка» узнала, для чего жители республики основывают некоммерческие организации и как это сделать самому

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Как часто вы видели проблему, которую хотели бы решить, но не знали как? Будь то сломанная детская площадка во дворе, отсутствие пандусов в магазине или сносимые архитектурные памятники. Кажется, что для воплощения в жизнь подобных проектов нужны огромные деньги и сложные процедуры. Но именно для таких случаев и придумали некоммерческие организации (НКО). Они могут иметь различную форму: благотворительный фонд, территориальное общественное самоуправление (ТОС), общественная организация, союз и многие другие. Объединяет их всех одно: они не стремятся заработать на своих проектах, а намерены решить социальные проблемы – начиная с охраны здоровья и заканчивая юридической помощью нуждающимся.

«Комсомолка» пообщалась с руководителями социальных НКО Коми и узнала, что изменили в обществе созданные ими проекты.

Тренажеры для детей и взрослых

ТОС села Палевицы

Неравнодушные мамы села Палевицы самостоятельно зарегистрировали ТОС, благодаря которому в округе появилась детская площадка и уличный спортивный комплекс

- Наш ТОС существует с 2015 года, - поясняет Ольга Голышева, председатель ТОС. - В то время у нас в местечке Центральная усадьба не было детской площадки. Но ведь ребятам нужно где-то играть! Я объединилась с местными мамами, чтобы собрать деньги на строительство площадки. Люди не оставили нас в беде и в Центральной усадьбе появились горка, песочница, скамейки. После этого глава села Алена Громова предложила нам создать ТОС. Мы собрали инициативную группу, все обсудили и решили - нам нужна такая организация. Тем более я здесь живу и знаю проблемы своего села. Мы зарегистрировались и уже выиграли несколько грантов: на улучшение детской площадки и на установку уличного спортивного комплекса с тренажерами. На последний проект нам выделили почти полмиллиона рублей! Комплекс уже поставили. Там занимаются и дети, и взрослые.

Говорить на немецком, как на родном

Автономная некоммерческая организация «Немецкий культурно-деловой центр РК» в г. Сыктывкаре.

У АО «Немецкий культурно-деловой центр РК» в этом году юбилей

- Центр появился в 2003 году благодаря немецкой национальной-культурной автономии, - говорит Олег Штралер, директор центра. – Мы с самого начала настраивались на несколько задач: развитие деловых отношений между Коми и Германией, партнерских связей, но главное – многосторонняюю работу с молодежью. К последней задаче мы подошли основательно. Нас беспокоило утверждение, что немецкий язык теряет свои позиции в мире. Так что нужно было показать молодежи, что это не так, что изучение немецкого языка – перспективно. Особое внимание уделяем немецкой культуре. На базе центра созданы танцевальные, музыкальные коллективы. Проводятся различные фестивали.

Для тех, кто на пенсии

«Третий возраст» - проект Коми республиканского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в г. Сыктывкаре

Эмилия Рубцова, руководитель проекта.

Проект "Третий возраст" ведет набор уже на восьмой сезон

- Наш «народный университет» существует уже семь лет. Люди выходят на пенсию и переживают, что они перестанут быть востребованными и потеряют свой опыт. Мы хотели помочь им, поддержать и показать, что с выходом на пенсию жизнь не заканчивается. Люди в возрасте приходят к нам, выбирают курс себе по вкусу: изучение иностранных языков, работа с компьютером, творчество, туризм. Мы даже учим их составлять резюме, чтобы они могли найти потом себе работу. Сейчас, на восьмой сезон проекта, подано уже 500 заявок, а количество курсов увеличилось в разы.

Любой ребенок - особенный

«Интегративный мир» - Коми региональная общественная организация специалистов системы интеграции в г. Сыктывкаре

Сотрудников и единомышленников «Интегративного мира» объединяет вера в то, что всех детей, независимо от их особенностей, необходимо развивать и обучать – своевременная помощь может изменить к лучшему жизнь любого ребенка.

- В социальной сфере я работаю уже 18 лет, - рассказывает Валентина Мусанова, председатель «Интегративного мира». - И, обучаясь на разных курсах повышения квалификации, поняла, что в России давно и успешно применяются интересные зарубежные методики и технологии по работе с детьми с особенностями развития и их семьями. К примеру, альтернативная коммуникация, сенсорная интеграция. Но в Коми такие технологии не использовались из-за отсутствия сертифицированных специалистов. Поэтому у меня и нескольких единомышленников, работающих в разных отраслях, появилась идея создать организацию, которая занималась бы психолого-педагогическим сопровождением семей, воспитывающих особенных детей, в том числе детей с инвалидностью. Сотрудников и единомышленников «Интегративного мира» объединяет вера в то, что всех детей, независимо от их особенностей, необходимо развивать и обучать – своевременная помощь может изменить к лучшему жизнь любого ребенка.

От первых компьютеров до роботов

«Знание» - автономная некоммерческая организация дополнительного профобразования «Центр профессиональной подготовки» в г. Инте

- В 90-е мы были первым, кто массово обучал интинских детей и взрослых компьютерной грамотности, - вспоминает Галина Алешина, директор «Знания». - В 1997 году открыли в городе компьютерный класс. Тогда он был на пике популярности. К 2000 году у нас училось более 500 человек, а преподавателями были самые продвинутые учителя информатики города. В эти же годы мы стали сотрудничать с двумя российскими вузами. К нам приезжали преподаватели из других городов и проводили лекции. Пройдя эти курсы, ученики могли получить высшее образование, не выезжая из города. Сейчас, идя в ногу со временем, мы устраиваем занятия по робототехнике. Ведь хочется, чтобы наши дети не отставали от столичных.

СПРАВКА "КП-Коми"

ГДЕ НАЙТИ ДЕНЬГИ НА НКО?

- Фонд президентских грантов. Ежегодно два раза в год в России проходит конкурс президентских грантов. Свою заявку можно оставить прямо на сайте организаторов (Президентскиегранты.рф). В ней нужно прописать социальную значимость своей идеи, цели и смету проекта. Вторая волна приема заявок заканчивается 10 сентября.

- Бумстартер (boomstarter.ru) – российская краудфандинговая платформа, на которой вы рассказываете про свой проект и просите помощи на его финансирование у интернет-пользователей. Аналогичной площадкой для привлечения средств являются «Планета» (Planeta.ru).

- «Зарни Шайт» («Золотой рубль») зарнишайт.рф – краудфандинговая платформа Коми.

- профильное министерство.

ПОДРОБНОСТИ

В феврале 2018 года Центр поддержки развития экономики РК проводил конкурс на получение субсидий из республиканского бюджета. По его итогам 26 НКО региона получили поддержку на общую сумму 5,5 млн рублей.

В июне 2018 года подвели итоги первого в этом году конкурса президентских грантов. 13 НКО Республики Коми получили 11,6 млн рублей на развитие своих проектов.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Полезные сайты для поиска единомышленников и продвижения НКО

- nko.rkomi.ru – портал «Ресурсный центр НКО Республики Коми». Здесь размещена актуальная информация о деятельности некоммерческих организаций в нашем крае.

- econom.rkomi.ru – сайт Министерства экономики РК. Найдете необходимые сведения о мерах поддержки НКО в Коми.

- change.org - интернет-платформа, где НКО может заявить о своем проекте, опубликовать петицию и благодаря собранным подписям обратить внимание чиновников и общественности к вашей проблеме. Поддержку можно получить из любой точки земного шара.

- te-st.ru - «Таблица социальных технологий» - общественный образовательный проект, направленный на развитие сотрудничества между некоммерческим сектором и IT-специалистами.

- доброштаб.рф –поиск волонтеров для своего проекта.

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