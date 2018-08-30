Пропавшая при странных обстоятельствах ухтинка найдена в Москве

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-30T09:58:43+03:00

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В Москве нашли 32-летнюю ухтинку, которая при странных обстоятельствах пропала неделю назад. Оказалось, что девушку ограбили. Сейчас она находится в стрессовом состоянии. Родственники Марины благодарят волонтеров, которые установили местонахождение девушки.

Ухтинку Марину Окуневу обнаружили в Москве вчера, 29 августа. Родные девушки перевели дух, ведь вестей от нее не было целую неделю: она не выходила на связь с 23 августа.

- У нас хорошие новости. Марина была найдена в Москве с помощью волонтеров. Сейчас она находится в стрессовом состоянии. Она была ограблена: похищены все личные вещи, документы и деньги. Хотим выразить огромную благодарность всем добровольцам, кто откликнулся и оказал помощь, - сообщает ухтинка Ольга Литвинова.

Подробности поисков не раскрываются. Отметим, что мама девушки на прошлой неделе поехала в Москву, чтобы найти своего ребенка. Она ночевала у дверей ее квартиры и в рассказах журналистам отмечала, что исчезновение девушки могло носить криминальный характер.