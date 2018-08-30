Депутаты пересмотрели бюджет Сыктывкара на 2018 год

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-30T12:29:07+03:00

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Сегодня совет Сыктывкара провел первую после летних каникул сессию. Депутаты рассмотрели 14 вопросов, в том числе изменения в бюджет столицы Коми. Правки связаны с межбюджетными трансфертами, которые город получает из разных уровней, и с увеличением минимального размера оплаты труда. Согласно документу доходная часть увеличится на 104,6 млн рублей и составит 7 млрд 502,1 млн рублей. Расходная часть вырастет в тех же объемах и составит 7 млрд 784,9 млн рублей. Дефицит с учетом внесения изменений в доходную и расходную часть бюджета не изменится и будет равен 282,7 млн рублей.

Депутат Надежда Цветкова поинтересовалась вопросом финансирования газификации местечка Сосновая поляна в пгт Краснозатонский.

- Два миллиона рублей предусмотрено на исполнение расходов на газификацию для жителей частного сектора, многодетным матерям, для которых распределены земельные участки в местечке Сосновая поляна. На сегодняшний день есть постановление правительства Республики Коми за подписью Ларисы Максимовой. Дано поручение администрации Сыктывкара. Просим взять на контроль, - обратилась к докладчику Надежда Цветкова.

Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара Владимир Осипов подтвердил, что в бюджете города на 2019 год заложены два миллиона на газификацию участков в местечке Сосновая поляна.

Кроме того, депутаты расширили список лиц, имеющих право вселяться в маневренный фонд. Теперь этим правом могут воспользоваться беременные, одинокие родители с детьми до трех лет и неработающие пенсионеры старше 65 лет. При этом все эти категории должны быть признаны малоимущими.

Измненеия коснулись и присвоения статуса "Почетны гражданин города Сыктывкара". Установлены сроки приема ходатайств, сроки рассмотрения президиумом Совета города представленных документов и видов принимаемых решений.