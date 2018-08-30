В Сыктывкаре покажут немецкие фильмы на языке оригинала

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-30T16:44:30+03:00

Изменить размер текста: A A

С 14 по 16 сентября Сыктывкар окунется в атмосферу немецкого кинематографа. В столице Коми пройдет кинофорум «Немецкое кино: Фестиваль зрительских симпатий 2018». Фильмы будут демонстрироваться в кинотеатре «Рублион Синема».

Организатор фестиваля – Гете-институт в Санкт-Петербурге, партнер – Немецкий культурно-деловой центр Республики Коми. Как отмечает заместитель директора и координатор фестиваля Александр Савельев, все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, вход свободный по пригласительным билетам. Пригласительные можно получить у Александра Савельева. Координаты для связи: +7 912 8628050, +7 908 7100384, savelie.alex@yandex.ru

В программу Фестиваля вошли пять знаковых фильмов, представляющих разные тенденции в развитии современного кинематографа Германии. Историческое прошлое страны и ее настоящее, богатейшая культура и традиции, актуальные конфликты и вечные вопросы – все эти темы нашли отражение в отобранных картинах. Среди фильмов есть работы живых классиков, номинанты на «Оскар» и «Золотой глобус», обладатели наград Каннского, Берлинского и других престижных международных кинофорумов. Каждый сеанс будет сопровождаться вступительной лекцией кинокритика, консультанта Фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге Ксении Реутовой.

Фильм открытия фестиваля - «Вчерашний расвет» (Die Blumen von gestern) Криса Крауса, необычная трагикомедия об исследователях Холокоста, которым травмы прошлого мешают спокойно жить в настоящем.

Фильм открытия фестиваля «Вчерашний расцвет» (Die Blumen von gestern) расскажет об исследователях Холокоста. Фото взяты из открытых источников.

Картина сводит вместе немецкого историка, выходца из семьи нацистов, и молодую француженку еврейского происхождения, чьи предки погибли в Освенциме. Эксцентричного главного героя сыграл немецкий актер Ларс Айдингер, хорошо знакомый российской публике по роли императора Николая II в «Матильде» Алексея Учителя. В Германии «Вчерашний расцвет» получил восемь номинаций на премию Немецкой киноакадемии.

Также в программу вошел самый обсуждаемый немецкий фильм 2017 года. «На пределе» (Aus dem Nichts) Фатиха Акина – драма о женщине, которая в теракте теряет мужа и маленького сына.

В фильме "На пределе" свою первую роль на родном языке сыграла голливудская звезда немецкого происхождения Диана Крюгер.

Полиция проводит расследование, и на скамье подсудимых оказывается пара неонацистов. Однако суд не торопится выносить им обвинительный приговор. Свою первую роль на родном языке в этой картине сыграла голливудская звезда немецкого происхождения Диана Крюгер. В кадре актриса переживает невероятную трансформацию: никакого блеска, никакого гламура – перед нами отчаявшаяся мать и жена, которой больше нечего терять. Фильм принес Крюгер одну из самых престижных наград мирового кино – премию Каннского фестиваля за лучшую женскую роль.

Не осталось без внимания и документальное кино. Автором ленты «Соль Земли» (Das Salz der Erde) стал немецкий классик Вим Вендерс.

Автором ленты «Соль Земли» (Das Salz der Erde) стал немецкий классик Вим Вендерс.

Далеко не все поклонники знают о том, что наряду с кинематографом важнейшим из искусств для него является фотография: выставки фоторабот режиссера уже много лет проходят по всему миру. Однако в фильме «Соль Земли» он рассказывает не о себе, а о своем кумире, бразильце Себастьяне Сальгадо – таком же заядлом путешественнике, который вместе с камерой сумел побывать в самых отдаленных точках земного шара, фиксируя упадок человеческой цивилизации.

Творчеству другого большого художника посвящена картина Андреса Файеля «Бойс» (Beuys).

В картине «Бойс» (Beuys) представят портрет Йозефа Бойса - одного из главных теоретиков постмодернизма.

Это портрет Йозефа Бойса, одного из главных теоретиков постмодернизма. Картина собрана из уникального архивного материала - редких фотографий и интервью, в которых главный герой от первого лица рассказывает о себе, своих взглядах на искусство и своих главных акциях, от «жирового угла» и объяснения картин мертвому зайцу до свидания с диким койотом. В историю кинематографа «Бойс» Файеля уже вошел как первый документальный фильм о художнике, попавший в конкурсную программу кинофестиваля класса «А», и первый немецкий документальный фильм в конкурсе Берлинале.

Ключевой для всего современного немецкого кинематографа теме семьи посвящена драма Яна Цабайля «Три вершины» (Drei Zinnen).

Ключевой для всего современного немецкого кинематографа теме семьи посвящена драма Яна Цабайля «Три вершины»

На экране всего три героя: мать, ее восьмилетний сын и ее новый партнер, который мечтает стать мальчику вторым отцом. Они отправляются в путешествие в Альпы, в красивейший регион, известный как «Три пика Лаваредо». Но чем дальше все трое отдаляются от цивилизации, тем сильнее в них говорят инстинкты, заглушающие логику и разум. Главную мужскую роль играет популярный немецкий актер Александр Фелинг. В главной женской роли – француженка Беренис Бежо, номинантка на премию «Оскар», которую в 2012 году на весь мир прославила немая комедия Мишеля Хазанавичуса «Артист».

Расписание кинопоказов:

"Вчерашний расцвет". Германия – Австрия – Франция, 2016, трагикомедия, 125 мин, режиссер: Крис Краус Модератор: кинокритик Ксения Реутова, пятница, 14 сентября, 18:30

"Соль Земли". Франция – Бразилия – Италия, 2014, документальный, 110 мин, режиссеры: Вим Вендерс, Жулиану Рибейру Сальгадо. Модератор: кинокритик Ксения Реутова, суббота, 15 сентября, 13:30

"На пределе". Германия – Франция, 2017, драма, 106 мин, режиссер: Фатих Акин. Модератор: кинокритик Ксения Реутова, суббота, 15 сентября, 18:30

"Бойс". Германия, 2017, документальный, 107 мин, режиссер: Андрес Файель. Модератор: кинокритик Ксения Реутова, воскресенье, 16 сентября, 13:30

"Три вершины". Германия – Италия, 2017, драма, 94 мин, режиссер: Ян Цабайль.Модератор: кинокритик Ксения Реутова, воскресенье, 16 сентября, 17:30

Возрастное ограничение 18+