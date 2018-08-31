Экс-заместитель главы Коми Вера Скоробогатова о дуэте с Кобзоном: «Петь с ним — кусочек счастья»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-31T11:07:56+03:00

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Вчера, 30 августа, умер великий эстрадный певец Иосиф Кобзон. Это масштабность поражала: он помогал всем и интересовался всем, что касается развития страны, рассказывает экс-заместитель главы Коми Вера Скоробогатова. В 2004 году ей довелось спеть с ним дуэтом, а потом перепутать самолеты в аэропорту. Своими воспоминаниями о голосе эпохи Вера Игоревна поделилась с порталом «Комсомольская правда в Коми».

Иосиф Кобзон посетил Сыктывкар на День Коми в августе 2004 года. Сначала он побывал на традиционном конкурсе муниципалитетов, где был почетным гостем.

- Я была знакома с Иосифом Давыдовичем со времен, когда возглавляла общероссийскую общественную организацию – Российский Союз Молодежи. На вечере мне посчастливилось спеть с ним пару песен про комсомол. Конечно, это было волнительно. Это был такой кусочек счастья! - вспоминает Вера Игоревна.

Сразу после концерта в филармонии народного артиста увезли в аэропорт. Провожать певца вызвалась Вера Скоробогатова.

- Там произошел курьезный случай. Мы с Иосифом Давыдовичем прошли через депутатский зал и сели в свободный самолет. Заходим, а внутри — никого. Потом узнаем, что это частный борт. Мы с ним долго смеялись из-за курьезной ошибки. Потом он все-таки сел на «правильный» самолет, - отмечает она.

По словам Веры Игоревны, с Иосифом Кобзонам ее связывали многолетнее знакомство на почве комсомольской деятельности.

- Очень много ездил по комсомольским стройкам, с трепетом относился к комсомольскому братству и товариществу. После того, как комсомола не стало, он был организатором всех мероприятий и концертов, посвященных его юбилею. Сейчас готовилось мероприятия в честь 100-летия Комсомола. Он активное участие в них принимал. Это была масштабная личность, поэтому его уход — это огромная потеря, - подытожила Вера Скоробогатова.

Справка

Вера Игоревна Скоробогатова в 2002-2006 годы – заместитель главы Коми, курировала социальный блок. Сейчас она председатель Общественного совета при Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации.