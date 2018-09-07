"Случайно поехали в Гималаи и остались на 20 лет," - фотохудожник рассказал о магии северной Индии

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-07T11:30:49+03:00

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Проникнуться энергетикой доброты и любви солнечной Индии предлагают сыктывкарцам устроители фотовыставки "20 лет в Гималаях". Обширная коллекция фотографий, тщательно собиравшаяся супругами Мариной Филипповой и Валерием Гаркалном, открылась вчера в музее Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

Арии обосновались в Гималаях, удаленность от цивилизации позволило индийскому народу сохранить свои традиции и чистоту сердецФото: Алиса КОЗЛОВА

В представленной подборке фотографий - могучие горные хребты, уютные деревеньки, спрятавшиеся в горах от динамичной цивилизации, величественные храмы и, конечно же, представители народа арии, самого загадочного из всех индийских этносов.

Марина Филиппова приехала в Гималаи из любопытства, но задержалась там на 20 лет.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Двадцать лет назад мы поехали с мужем посмотреть Гималаи, поехали случайно, в компании друзей, и остались там жить. Случайность стала судьбой. По приезде мы так полюбили северную Индию и местных жителей, традиции которых чем-то напоминают культуру доправославной Руси, что уже просто не захотели уезжать, - вкратце описала историю своей эмиграции Марина Филиппова.- Сейчас мы являемся представителями Индии в России: проводим фотовыставки, культурные программы, открытые лекции и уроки, помогаем туристическим группам, активно сотрудничаем с российским посольством в Индии и рериховскими обществами в России.

Фотохудожник стремился запечатлеть богатую и пеструю палитру национальных традиций арииФото: Алиса КОЗЛОВА

Фотографии отражают широкий диапазон разнообразной и насыщенной жизни арии. Фотохудожник Валерий Гаркалн запечатлел пестрые праздники народа, проживающего в Гималаях: танцы, хороводы и свадьбы. С его снимков на посетителей взирают небесной красоты женщины, долгожители, взгляд которых наполнен мудростью и добротой, рядовые работяги и местная элита - художнику интересны все касты. Портреты наполнены самыми разными человеческими чувствами и размышлениями. Пейзажи Валерия Гаркална передают свежесть и чистоту гималайской природы, сохранившую свою первозданную красоту благодаря удаленности от промышленных центров. Сама выставка наполняет посетителей экологичной энергетикой Гималаев и добросердечностью местных жителей.

Валериея Гаркална вдохновляют добросердечные людиФото: Алиса КОЗЛОВА

- Меня вдохновляют люди. Арии - хорошая и светлая нация, общение с которыми наполняет душу добротой и ощущением тихого счастья. Через этих людей начинаешь подмечать особенности местной природы, архитектуры, быта. Настоящая красота Гималаев - это люди, которых очень многое роднит с нами, - рассказал "КП в Коми" об источнике вдохновения Валерий Гаркалн.

Марина Филипова уверена, что жителей северной Индии многое роднит со славянами.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Супруги уверены, что арии очень похожи на славян. Языческие боги, вышивка и узоры на тканях и даже транскрипция языка хинди созвучна с древнеславянским. А приехав в Коми, творческая чета открыла новые культурные пересечения: национальные узоры на вязаных изделиях из шерсти. В чем могли убедиться все посетители выставки - в зале были представлены работы коми мастеров - носки, шарфы и варежки - а на стенах под фотографиями шапочки, обувь и шарфы, декорированные рукодельницами из Индии. И, в самом деле, несколько элементов национального орнамента можно назать похожими.

Национальные узоры арии чем-то похожи на коми орнаментФото: Алиса КОЗЛОВА

У жителей и гостей столицы Коми еще есть время, чтобы погрузиться в наполненную добротой и светом атмосферу Гималай. Выставка продлится до 15 сентября.