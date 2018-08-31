«Шаньгафест» и дворовая спартакиады: первые осенние выходные в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-30T21:20:01+03:00

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Пока школьники и студенты будут праздновать начало учебного года, взрослые после отпуска вернутся на работу. Лето закончилось, но это не повод грустить и вздыхать на рабочем месте — в нашем дайджесте вы найдете самые крутые способы рассеять хандру. Так, гурманы смогут окунуться в море вкусной еды на «Шаньгафесте», любители спорта ― активно повеселиться на закрытии дворовой спартакиады. Все подробности — ниже.

Желающие смогут сделать снимки на память

ЧТО: Хотите почувствовать себя настоящим бойцом? Тогда вы можете освоить стрельбу из пулемета Калашникова: «учения» будут проходить под присмотром старшины в запасе. Пострелять смогут даже дети (от 8 до 12 лет — в присутствии родителей). Кроме того, желающие смогут сделать снимки на память на тематической фотосессии.

ГДЕ: Финно-угорский этнопарк

КОГДА: 1 сентября, 12 часов.

Желающие смогут сыграть в волейбол на покрывалах

ЧТО: Скоро сыктывкарцы узнают победителей спартакиады среди дворовых команд: в эту субботу подведут её итоги. Зрители тоже смогут развлечься, поиграв в волейбол на покрывалах или в саамский футбол, за участие каждый получит призы. Кроме того, на спортивном празднике устроят турниры по мини-футболу и флорболу среди детей.

ГДЕ: Республиканский стадион.

КОГДА: 2 сентября, с 11 часов.

Выставка расскажет о сосланных немцах.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ЧТО: Недавно в «Югӧре» открылась выставка «Знать, чтобы помнить»: она ― зеркало жизни репрессированных немцев, которых в прошлом отправили в спецпоселения Коми. Экспонаты расскажут о страшных историях людей, которых вынудили отказаться от своей национальности и выживать в тяжелых условиях — участники нашей Немецкой национально-культурной автономии собрали таких немало.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югӧр».

КОГДА: Все выходные, с 11 до 18 часов.

На фестивале испекут немало его вкусных символовФото: Алиса КОЗЛОВА

ЧТО: Очень вкусный «Шаньгафест» уже скоро распахнет двери для гурманов: на нем соберутся шеф-повары разных кухонных национальностей. Рулет из телятины с кедровыми орешками от коми поваров, оленина на костре от Юрки Цуцунена из Финляндии, знаменитый карельский квас из ржаных сухарей и изюма — уже от названий блюд разыгрывается аппетит. Кроме моря вкусной еды посетителей ждут конкурсы и мастер-классы от именитых мастеров готовки.

ГДЕ: Финно-угорский этнопарк.

КОГДА: 1–2 сентября, (1 сентября — с 13 часов, 2 сентября — с 10 часов).

Фото из группы театра "ВКонтакте"

ЧТО: Драмтеатр официально открыл сезон, и в воскресенье родители и дети смогут насладиться сказкой «Трям! Здравствуйте!». Легкий и веселый спектакль не заставит малышей скучать, а родители смогут вспомнить свое детство.

ГДЕ: Драмтеатр имени Савина.

КОГДА: 2 сентября, 14 часов.