Топ-10 событий уходящего лета

СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-31T15:56:59+03:00

Чем запомнится лето-2018. Фото: коллаж снимков из архива "КП в Коми" Фото: "КП" Архив

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В последний день лета "КП в Коми" решила впомнить самые яркие события последних трех месяцев.

Нынешнее лето ознаменовалось высокой гражданской активностью, население проводило забастовки и акции простеста, стараясь создать мощнейший общественный резонанс. 4 июня сыктывкарские водители организовали большую стачку. На парковке вблизи популярного торгового центра на Сысольском шоссе собрались 87 водителей-частников со своим транспортом, ну а в городе на линии не вышли 130 автобусов. Все протестующие сотрудничали с "САТП №1" по договорам субподряда. Подобного рода партнерство потеряло законную силу после корректировок федерального закона №223.

Водители-частники взбунтовались против поправок в федеральный закон №223Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Команда Сыктывкара заняла второе место на Всероссийском чемпионате по "Брэйн рингу". В состав сборной столицы Коми вошли Алексей Рогачев, братья Виктор и Константин Бобровы (Константин приехал на игру из Израиля), Иван Суманеев, Наталья Горелова (легионер из Санкт-Петербурга) и Ирина Рочева - таким составом эрудиты собрались впервые, но этот состав оказался весьма и весьма успешным. В финал интеллектуальная сборная из столицы Коми пробились благодаря двум победам на передачах "Брэйн ринг" - 11 марта и 14 апреля. На последнем этапе интеллектуального турнира сыктывкарцы проиграли команды из Ростова-на-Дону.

Сыктывкарцы успешно дебютировали на игре "Брейн-ринг", заняв второе место в престижном интеллектуальном турнире. Фото: с личной страницы Алексея Рогачева в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Вся страна минувшим летом с восторгом следила за матчами чемпионата мира по футболу. Мундиале-2018 запомнится беспрецедетным успехом сборной России: впервые в истории отечественного футбола наша команда дошла до четвертьфинала. В столице Коми каждый матч с участием подопечных Станислава Черчесова проходил при переполненных трибунах сыктывкарской "Фан-зоны". На Республиканском стадионе, где была организована "Фан-зона" яблоку негде было упасть, когда шли матчи с участием сборной России.

Футбольные фанаты не жалели голосовых связок, поддерживая сборную России на сыктывкарской "Фан-зоне"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Настоящим шоком для интинцев стала новость о ликвидации градообразующего предприятия АО "Интауголь". Шахта, которая уже пережила одно банктроство, по согласованию с главой Коми Сергеем Гапликовым решено закрыть. Шахтерам в качестве альтернативы предложили трудоустройство в АО "Воркутауголь", а также на горных предприятиях Кемеровской области, Республики Тыва, Хабаровского края и Бурятии.

АО "Интауголь" вступило в стадию ликвидации. Инта лишилась градообразующего предприятия. Фото: www.bnkomi.ru

Жители Усинка задыхались от дыма со свалки. Городской полигон мусора загорелся 11 июля, а потом продолжал тлеть вплоть до середины августа. В соцсетях усинцы жаловались, что в жару не открывают окна, чтобы квартиры не пропахли отвратительным запахом дыма. Возмущенные граждане даже написали жалобу президенту России. Обращение к главе государство до глубины души обидело мэра Усинска Станислава Хахалкина. "Раньше за такое расстреливали", - пригрозил градоначальник усинцам, узнав об обращении к Владимиру Путину. Стоит ли удивляться, что в конце лета Станислав Хахалкин заявил об уходе с поста мэра.

Жители Усинска задыхались от дыма с горящей свалки. Фото: скрин видео группы "Мой Усинск" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Нынешним летом в Сыктывкаре произошло два случая, когда люди падали в открытые колодцы. Первый - 14 июля 6-летняя Вероника провалилась в колодец без крышки. Опасное место находилось вблизи жилого дома, на протяжении нескольких лет колодец был прикрыт простенькой дощечкой из фанеры. На этой шаткой доске поскользнулась девочка. Ребенка вытащила из люка местная жительница, малышка осталась жива. Второй случай закончился трагически. 12 августа 48-летняя сыктывкарка погибла, упав в открытый колодец.

В этот колодец упала 6-летняя Вероника. Многие годы опасное место было прикрыто фанерной доской.Фото: из архива "КП"

Пенсионная реформа всколыхнула народные массы. В различных городах и селах республики проходили акции протеста против повышения пенсионного возраста. В Сыктывкаре самый масштабный митинг прошел 28 июля в Мичуринском парке.

Самая масштабная акция против пенсионной реформы прошла в Мичуринском паркеФото: Наталия Бешкарева

Экологи республики стали бить в набат, узнав, что на границе Архарнгельской области и Коми появится полигон твердых бытовых отходов. Причем, мусор будут везти аж из Московской области. На месте будущей свалки планируется построить мусоросортировочную станцию и мусоросжигающий завод.

Мусор будут привозить аж из Московской области. Зачем так далеко везти?Фото: из архива "КП"

Жители Коми уверенно покоряют популярные телеканаты. Воркутинец Евсей Ковалев стал ведущим трэвел-шоу "Орел и решка", а сыктывкарка Валерия Матвеева прошла кастинг для участия в социальном шоу "Пацанки".

Талантливый воркутинец стал ведущим трэвел-шоу "Орел и решка".

Завершилось лето традиционным празднованием Дня республики. Насыщенную программу праздника венчал фестиваль фейерверков "Огни Вычегды". Свои феерические программы жителям и гостям столицы Коми представили пиротехники Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Костромы.