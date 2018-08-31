Жители Сыктывкара во дворе жилого дома обнаружили подростка ястреба

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-31T16:15:00+03:00

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Фотографии молодого ястреба появились 30 августа в одной из сыктывкарских групп в соцсети. Орнитолог рассказал «Комсомольской правде», как хищная птица оказалась в черте города.

Необычная для городских обывателей птица озадачила жителей столицы Коми. Люди недоумевали, как ястреб мог оказаться среди бетонных коробок многоэтажек.

- На Покровском бульваре сидел птенец. Как мы узнали, это подросток ястреба. Малыш почти не летал, а только бегал по тротуару, никак не реагируя на людей. Позже подошли молодая мама с дочкой. Они хотели отнести птицу в зоопарк эколого-биологического центра. Надеюсь, сейчас у ястреба все хорошо, - написала очевидец в группе «Подслушано Сыктывкар».

Кандидат биологических наук, сотрудник Института биологии Коми НЦ УрО РАН, орнитолог Сергей Кочанов пояснил «Комсомольской правде в Коми», что визите хищной птицы нет ничего удивительного:

- Это молодой ястреб-перепелятник, который, возможно, появился в городе из ближайших окрестностей. Они изредка посещают столицу, где охотятся на воробьев, - отметил Сергей Калистратович.

Кстати, ястребы зачастили не только в Сыктывкар. Недавно хищную птицу заметили около одной из многоэтажек Ухты, где она успешно охотилась за голубями. Видео этот случая вот здесь.