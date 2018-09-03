2018-09-03T17:22:02+03:00
Происшествия

В Усинске работодатель задолжал своим подчиненным 21 млн рублей

Он полностью признал свою вину
Ольга СОЛОВЕЙ
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238 работников усинского предприятия пострадали от действий своего начальника238 работников усинского предприятия пострадали от действий своего начальникаФото: Архив "КП"
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По версии следствия, руководитель ООО «СтроймонтажТимано-Печора» с января по июль 2017 года не выплачивал зарплату своим работникам либо выплачивал частично в размере ниже МРОТ. При этом на предприятии имелась финансовая возможность погасить долги перед работниками, однако гендиректор, как следует из материалов уголовного дела, направлял деньги на расчеты с контрагентами и иные нужды компании. Всего в результате неправомерных действий руководителя долг по зарплате перед 238 работниками превысил 21 млн рублей.

Прокурор Усинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «СтроймонтажТимано-Печора».

Предварительно он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, выплата заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда). Вину в инкриминируемом деянии гендиректор признал в полном объеме.

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