Пловец Аркадий Вятчанин планирует вернуться из США в Росиию

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-10T13:48:14+03:00

Аркадий Вятчанин строит планы по возвращению из эмиграции. Фото: личная страница Аркадия Вятчанина в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

За годы эмиграции спортсмен не потерял связь с родной Воркутой

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Именитый пловец и уроженец Воркуты Аркадий Вятчанин строит планы по возвращению в Россию. Эту информацию "КП в Коми" подтвердили известные воркутинские тренеры Людмила Шаляпина и ее сын Денис.

Напомним, двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Аркадий Вятчанин в 2017 году получил гражданство США. После переезда в штаты пловец обосновался в Лос-Анжелесе, где выступал за местный спортивный клуб. В этом году пловец принял решение завершить карьеру и вернуться в Таганрог. Аркадий не видит для себя перспектив в Соединенных штатах Америки. Не исключено, что это связано с отстуствием американского образования.

- Аркадий окончил университет в Таганроге, который дает ему право работать тренером в России. В США, чтобы заниматься тренерской деятельности, необходимо получить дополнительное образование. У Аркадия таких возможностей не было - много сил и времени уходило на тренировки, - объяснила причину возвращения пловца из эмиграции Людмила Шаляпина.

Вопрос образования в штатах удалось закрыть другому российскому спортсмену Виктору Полякову. Виктор не может похвастаться таким количеством медалей, как Аркадий Вятчанин, но ему удалось получить образование и подтвердить тренерскую квалификацию.

- Аркадий уже достиг того возраста, когда пора уходить из большого спорта. Лично я очень рад, что он связывает свое будущее с Россией и готов работать тренером на Родине, - отметил в беседе с корреспондентом "КП в Коми" Денис Шаляпин.

Аркадия Вятчанина хорошо помнят и уважают в родной Воркуте. Местная спортшкола проводит соревнования имени Аркадия Вятчанина.

- Мы надеемся, что Аркадий теперь сможет почаще приезжать в родную спортшколу, проводить мастер-классы для юных пловцов, делиться опытом с тренерами и пловцами, - заявил Денис Шаляпин.

Напомним, Аркадий Вячтанин родился и вырос в Воркуте. Первых спортивных успехов добился, тренируясь в воркутинском бассейне "Цементник".