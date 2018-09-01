3600 юных сыктывкарце впервые пошли в первый класс

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-01T13:43:51+03:00

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В столице Коми отмечают День знаний – сегодня в 39 городских общеобразовательных организациях проходят торжественные линейки для 31 тысячи учащихся. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.

В этом году открыто 139 первых классов для 3600 учащихся, 61 десятый класс для 1525 учащихся. Выпускниками одиннадцатых классов будут 1360 учащихся, для которых этот учебный год станет определяющим при выборе профессии.

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В торжественных линейках принимают участие представители органов исполнительной власти Республики Коми, Государственного совета Республики Коми и Совета МО ГО «Сыктывкар», руководство администрации города.

Так с Днём знаний в Гимназии имени Пушкина учителей, первоклашек, учеников и их родителей от лица мэра Сыктывкара Валерия Козлова поздравила его заместитель Елена Семейкина. Она пожелала ребятам плодотворного учебного года, педагогам и родителям – набраться терпения и во всём поддерживать своих учеников и детей.

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Этот день продолжится для учащихся парламентскими уроками, уроками Российского движения школьников, классными часами, игровыми программами и другими мероприятиями.