Сыктывкарка снялась в фильме Федора Бондарчука «Притяжение 2»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-03T17:25:47+03:00

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Сыктывкарка Вероника Барская примерила на себя роль офицера российской армии в фантастическом фильме «Притяжение 2» именитого режиссера Федора Бондарчука. Об опыте работы с одним из самых интересных фигур российского шоу-бизнеса она рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми».

Вероника Барская в Москве активно пробует свои силы в различных телевизионных и кинематографических проектах. Недавно она получила рассылку одного из агентств с информацией о наборе актеров массовых сцен в фильм Бондарчука «Притяжение 2». Не раздумывая девушка отправила свое портфолио. Вскоре Вероника получила ответ, что ее утвердили на роль офицера российской армии.

Стандартный съемочный день длился около 12 часов. Он проходил на площадке крупного торгового центра. Костюмеры с ног до головы приодели Веронику для роли офицера. Девушка три дня щеголяла в чёрной юбочке, жакете и чёрных лакированных туфлях: всё строго по-офицерски. Ей предоставили выбрать только цвет наряда: черный или синий. Девушка предпочла черную расцветку.

- Сниматься было для меня истинным наслаждением! Когда я была в форме, то окружающие люди, как мне показалось, стали относиться ко мне с повышенным уважением, обращались ко мне на «вы», - отметила Вероника.

К сожалению, со съемок осталось только пару фото

Девушка, которая успела попробовать себя во множестве проектов различного уровня, отметила, что работа с Бондарчуком стала для нее огромным положительным опытом.

- Бондарчук очень уважительно относится ко всем участникам съемок. Когда он просит актеров выполнить какое-либо действие, то всегда говорит: «Пожалуйста» или «Будьте любезны». Это очень подкупало, - отмечает девушка. По ее словам, такое внимательное отношение к участникам съемок встретишь далеко не везде. В большинстве случаев, ругань, мат, суета и нервотрепка – это обычное дело на съемочной площадке, когда за плечами 12 часов непрерывной работы, и все очень устали.

В кадре Вероника изображала человека, который выполняет сверхсекретное задание.

- Я, например, звонила или говорила о чем-то с другими участниками съемок, всем своим видом показывая, что от моих действий зависит судьба мира. Больше я не могу сказать, так как Бондарчук очень трепетно следит за тем, чтобы никакая инсайдерская информация не попала в СМИ. Поэтому осталось только ждать выхода фильма, который представят широкой общественности в декабре 2019 года, - подытожила девушка.

Справка

«Притяжение 2» — предстоящий российский фантастический фильм Фёдора Бондарчука. Съёмки фильма были начаты 25 июля 2018 года. Премьера запланирована на 26 декабря 2019 года. Подготовительный процесс шёл полтора года. Съёмки проводятся в условиях строгой секретности. События в отличие от первого фильма будут разворачиваться не в московском районе Чертаново, а в загородной обстановке.