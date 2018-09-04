Жители Орбиты обратятся к Путину с требованием создать сквер на спорном участке

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-04T13:35:56+03:00

"Ассорти плюс" намеревалось оборудовать на спорном участке автостоянку, но в планы коммерсантов вмешались местные жители. Уже почти два года эта территория пустует. Фото: Алиса КОЗЛОВА

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Жители сыктывкарского микрорайона Орбита вновь активизировались, чтобы напомнить о своих требованиях оборудовать зону отдыха на земельном участке, ограниченном улицами Петрозаводская и Тентюковская. Горожане намерены написать обращение главе государства Владимиру Путину.

- Недавно мы провели митинг вблизи места, которое арендует "Ассорти-Плюс". На митинге решили написать обращение к президенту страны, поскольку городские и муниципальные власти исчерпали кредит народного доверия. Мы подавали заявления и обращения в различные государственные учреждения:от администрации Сыктывкара до профильных министерств - всегда получали отписки. Очень надеемся, что президент вмешается в ситуацию, - заявил "КП в Коми" Станислав Штралер, активист движения "Орбита против строительства".

Противостояние жителей Орбиты и "Ассорти-Плюс" длится почти два годаФото: Алиса КОЗЛОВА

В обращении к главе государства будет высказало требование включить зону на пересечении Петрозаводской и Тентюковской в генеральный план Сыктывкара в статусе сквера.

- Через два года заканчивается срок аренды данной земли "Ассорти-Плюс". Если закрепить за этой территорией статус рекреационной зоны, то в будущем там можно будет разбить сквер с местами для парковки, - поделился своим видением перспектив спорного участка Станислав Штралер.

Напомним, эпопея с перспективами спорного участка длится уже почти два года. Сыр-бор разгорелся из-за намерений арендаторов территории ООО "Ассорти-Плюс" оборудовать на данной земле платную автостоянку. Местных жителей планы коммерсантов не устраивали, население требовало обустроить зону отдыха с игровыми площадками. Отметим, что власти Сыктывкара и глава Коми в открытую заявляли о поддержке рядовых граждан.

Противоборствующие стороны отстаивали свои интересы в судебном порядке. Увы, но чаще всего судебные инстанции вставали на сторону "Ассорти-Плюс". Вот и последнее заседание в Арбитражном суде Нижегородской области завершилось в пользу коммерческой организации.