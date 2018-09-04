2018-09-04T14:19:40+03:00
Общество

«В комнатах - холодно»: воспитанники Кочпонского интерната в Сыктывкаре об отопительном сезоне

Температура воздуха в комнатах составляет не больше 19 °C
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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1 сентября в Сыктывкаре социальные учреждения подключили к теплу. Однако по состоянию на 4 сентября обошли вниманием Кочпонский психоневрологический интернат. Батареи в комнатах, где проживают воспитанники, остаются холодными, а температура воздуха составляет не больше 19 °C. Об этом они рассказали порталу «Комсомольская правда в Коми».

«Обычно 1 сентября у нас теплые батареи, но уже 4 сентября, а они остаются холодными» - сообщают воспитанники Кочпонского ПНИ. По их словам, в комнатах довольно прохладно.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми сообщили, что ситуация по подаче тепла в социальные учреждениях с круглосуточным пребыванием людей ежедневно контролируется.

- Кочпонский ПНИ к подключению тепла готов. Заявка в ресурсоснабжающую организацию от интерната давно подготовлена и направлена. Сегодня ушло письмо от министерства о том, что надо подключать. Сейчас ждем ответа. В самом интернате будут использовать обогревательные приборы, пока ситуация не решится, - сообщили в министерстве.

В «Т Плюс» сообщили, что ситуация на контроле, подключение ожидается в ближайшие дни.

Напомним, что 31 мая, когда в Сыктывкаре пошел снег, о подобной ситуации сообщал известный общественник Игорь Сажин. После публикации поста о жутком холоде на его странице в ВК - в Кочпонское ПНИ подали тепло.

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