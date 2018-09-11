"Меняем город вместе": Анастасия Чупрова стремится "поймать" яркий момент из жизни

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-11T11:15:58+03:00

Анастасия Чупрова из Инты впервые взяла в руки фотокамеру 8 лет назад. Фото: Предоставлено героем публикации

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"КП в Коми" продолжает знакомить читателей с новыми участниками проекта "Меняем город вместе". Сегодня мы публикуем фотографии жительницы Инты Анастасии Чупровой.

В архиве участницы проекта немало снимков самобытных праздников жителей Усть-ЦильмыФото: Предоставлено героем публикации

Анастасия снимает уже 8 лет, но не стремится в профессионалы. Фотография - ее хобби, дело для души. Через глазок фотокамеры Настя подмечает интересные моменты, которые украшают наши жизнь, делают ее яркой и насыщенной.

- Меня вдохновляет природа и люди, обстановка вокруг. Мой творческий девиз: удачный кадр возможен в нужный момент и в нужное время, - рассказала "КП в Коми" Анастасия Чупрова.

Анастасию Чупрову вдохновляет природа и людиФото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

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