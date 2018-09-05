"Новости одной строкой" - планерка в мэрии

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-05T09:34:04+03:00

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Прямо сейчас в администрации Сыктывкара проходит общегородская планерка. Наш корреспондент ведет прямую трансляцию прямо с места проведения.

Как в своем докладе рассказал в МЧС Коми, за прошедшее лето на территории Сыктывкара утонули пять человек. За август в местечке Алешино три раза застрял теплоход. Сейчас угроза остановки движения на реке сохраняется. Сейчас уровень воды в Вычегде составляет -108 сантиметров и продолжает падать.

Мэр напомнил, что сейчас самый важный вопрос - подготовка к осенне -зимнему периоду. Планируется выполнить работы в объеме 4941 кв м. Завершается подготовка жилищного фонда силами ТСЖ. На 3 сентября готово 4100 кв м. Работы планируют звонить к 15 сентября. К работе подготовлены 32 из 34 котельных.

Следующий вопрос - внедрение система персонифицированного финансирования дополнительного образования. Предполагает "закрепление" за ребенком денежных средств с последующей их передачей образовательной организации, реализуется принцип "деньги следуют за ребенком". Сайт Komi.pfdo.ru - ребенок получает сертификат и вместе с родителями на сайте выбирают понравившуюся программу.