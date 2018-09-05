2018-09-05T09:34:04+03:00
Общество

"Новости одной строкой" - планерка в мэрии

"Комсомолка" ведет онлайн-трансляцию из зала администрации столицы Коми
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Общегородскую планерку проводит сити-менеджер столицы Валерий КозловОбщегородскую планерку проводит сити-менеджер столицы Валерий КозловФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Прямо сейчас в администрации Сыктывкара проходит общегородская планерка. Наш корреспондент ведет прямую трансляцию прямо с места проведения.

Как в своем докладе рассказал в МЧС Коми, за прошедшее лето на территории Сыктывкара утонули пять человек. За август в местечке Алешино три раза застрял теплоход. Сейчас угроза остановки движения на реке сохраняется. Сейчас уровень воды в Вычегде составляет -108 сантиметров и продолжает падать.

Мэр напомнил, что сейчас самый важный вопрос - подготовка к осенне -зимнему периоду. Планируется выполнить работы в объеме 4941 кв м. Завершается подготовка жилищного фонда силами ТСЖ. На 3 сентября готово 4100 кв м. Работы планируют звонить к 15 сентября. К работе подготовлены 32 из 34 котельных.

Следующий вопрос - внедрение система персонифицированного финансирования дополнительного образования. Предполагает "закрепление" за ребенком денежных средств с последующей их передачей образовательной организации, реализуется принцип "деньги следуют за ребенком". Сайт Komi.pfdo.ru - ребенок получает сертификат и вместе с родителями на сайте выбирают понравившуюся программу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Экипаж нам сообщает: в самолете дебошир» — полицейские удалили свой клип из-за обидных комментариев
Сотрудники транспортной полиции сняли в Новосибирске видео. Оно понравилось профессиональным артистам, но обычные зрители его злобно раскритиковали [видео]
«Они просто выбирают жертву и убивают»: мать погибшей девочки-подростка заявляет о смертельной игре в Самаре
Лариса Ураева провела собственное расследование и считает, что как минимум четыре случая самоубийства — это инсценировка и самые настоящие преступления
Новости 24
Полиция: слухи о появлении педофила в Эжве не нашли подтверждения
Авиакомпания Utair выплатит компенсацию шести пассажирам из Коми, спасшимся из горящего Boeing в Сочи
В Коми ночью дотла сгорело двухэтажное здание
В Сыктывкаре можно будет бесплатно сделать прививку от гриппа
В Визингу пришло кино в формате 2D и 3D
Подростки осквернили мемориал «Вечный огонь» в Печоре
Пенсионер-меценат из Айкино, подаривший незнакомым детям миллион, стал «почетным гражданином»
Сразу в трех городах Коми прошли акции протеста против пенсионной реформы
Житель Печоры отдал почти 30 тысяч рублей за вымышленную юридическую помощь
В Коми 145 тысяч человек перешагнули черту бедности
Пенсионерка попала под колеса машины в одном из дворов Сыктывкара
Вместо теплых курток — бабье лето выше нормы: погода в Коми
В Сыктывкаре перекроют сразу три улицы
Следователи разберутся в истории, как в Эжве девочка выпала из окна