2018-09-05T11:23:07+03:00
Общество

Мэрия Сыктывкара нашла выход из проблемы автобусных перевозок в столице Коми

Теперь контракт заключен и с САТП №1, и с товариществом индивидуальных перевозчиков
Ольга СОЛОВЕЙ
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С 1 сентября автобусные маршруты в Сыктывкаре осуществляют два перевозчикаС 1 сентября автобусные маршруты в Сыктывкаре осуществляют два перевозчикаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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С 1 сентября автобусные маршруты в Сыктывкаре осуществляют два перевозчика: САТП 1 и товарищество индивидуальных перевозчиков, с которыми заключены прямые договора. Об этом сегодня на брифинге с журналистами после общегородской планерки рассказал мэр столицы Коми Валерий Козлов.

- Город не заметил, что с 1 сентября мы перешли на новую форму транспортных перевозок. Мы расторгли контракт с САТП №1 и заключили прямые договора по ряду маршрутов с товариществом индивидуальных перевозчиков. Все маршруты распределены, - пояснил градоначальник.

Сейчас все водители имеют свои карты маршрутов и работают согласно законодательству. В конце года действующий контракт заканчивается, так что уже сейчас ведутся работы по разработке документации.

- У нас и раньше было два оператора: САТП и прочие предприниматели. Исторически маршруты уже были распределены между ними. Нам удалось сохранить тоже распределение. Если частник ездил раньше на своем маршруте, то он и сейчас на нем ездит, но на более легитимных условиях, - не через карту маршрута САТП, а по прямому договору с администрацией, - уточнил Валерий Козлов.

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