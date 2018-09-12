Скончался президент Торгово-промышленной палаты Коми Сарксис Манасарянц

СЕГОДНЯ 09:34 2018-09-12T10:08:24+03:00

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Сегодня, 12 сентября, ушел из жизни Саркис Манасарянц, бессменный руководитель Торгово-промышленной палаты Коми.

Информация о кончине Саркиса Виленовича появилась сегодня утром на его личной странице в соцсети "Facebook". В приемной региональной ТПП журналисту "КП в Коми" подтвердили скорбную новость.

Саркис Манасарянц останется в сердцах его близких и друзей как сильный человек, эффективный управленец и большой мечтатель. На протяжении 20 лет он возглавлял Торгово-промышленную палату Коми, но при этом вел активную общественную жизнь. Несмотря на насыщенный рабочий график Саркис Манасарянц находил время для хобби. Он увлекался современной музыкой, по возможности выступал на рок-фестивале в Сосногорске. В последние годы его большой мечтой была авиация, Саркис Виленович своими руками собрал небольшой летательный аппарат - гироплан. По инициативе Саркиса Манасарянца летом 2017 года в Корткеросском районе прошел слет малой авиации "Небесные тихоходы."

В последние месяцы друзья и знакомые Саркиса Манасарянца с надеждой следили за его публикациями в соцсети "Facebook", где он подробно описывал ход своего лечения от онкологического заболевания в московской клинике. Последний пост был опубликован буквально два дня назад, 10 сентября.

Вот что написал Саркис Виленович на личной страничке:

"Вот, наконец-то, возвращаемся домой. Обязательно хочу выразить признательность за помощь всем, кто так или иначе сопричастен к этому знаменательному для меня событию. Во-первых - это Вы, кто на протяжении этих месяцев связывал меня с этим миром, наполненным событиями и тем самым делал меня сопричастным ко всему интересному и наполненному.

Во-вторых, это мои ближайшие друзья, оказавшие огромную помощь в организации лечения. О.В.Савастьянова, М.А.Мурашко, А.Д.Каприн, проведший редкую и сложную операцию. В.В.Пыстин, не удивляйтесь, научивший меня некоторым организационным "мулькам", Саше Демину, возившийся со мной, как с родным отцом, Витальке Кирсанову - подобию скорой помощи, Серёже Курганскому - сумевшему скрасить утлый быт больного, доктору Иваду Тараки- удивительному пуштунскому созданию, волей судьбы оказавшемуся в Росси, принявший её культуру и традицию.

И много много ещё кого, в особенности санитаркам и сестричкам, окружившие меня чуткостью, неформальной добротой и неподдельной теплотой.

Впереди нас ждёт Сыктывкар, по которому я безумно соскучился."

О дате прощания и похорон с Саркисом Манасярнцом "КП в Коми" сообщит позже.