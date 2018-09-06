2018-09-06T10:41:54+03:00
Общество

«Меняем город вместе»: Владислава Муравьева азы фотодела осваивала под началом колумниста "КП в Коми"

Мы ждем фотографии читателей
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Владислава Муравьева осваивала азы фотодела под началом колумниста "КП в Коми" Алексея Бешкарева.Владислава Муравьева осваивала азы фотодела под началом колумниста "КП в Коми" Алексея Бешкарева.Фото: Предоставлено героем публикации
Изменить размер текста:

В волонтерском проекте «Меняем город вместе» - новая участница. Знакомьтесь, это сыктывкарка Владислава Муравьева. Для будущей народной фотовыставки Владислава прислала красивейшие фотопейзажи.

Владислава осваивала азы фотосъемки в студенчестве. Первые уроки фотодела ей преподал известный преподаватель и колумнист «КП в Коми» Алексей Бешкарев. Серию практических занятий для студентов провел известный в республике фотограф Николай Антоновский. На молодежном форуме «Инноватика: Крохаль», куда ездила Владислава с друзьями, с молодыми журналистами делился опытом фотограф Юрий Кабанцев.

Пейзажи Владислава снимает как на "цифру", так и на камеру мобильного телефона Фото: Предоставлено героем публикации

Пейзажи Владислава снимает как на "цифру", так и на камеру мобильного телефонаФото: Предоставлено героем публикации

- Юрий показывал нам как работать с техникой, как настраивать свет и так далее, но больше всего я запомнила советы по съемкам на телефон. Благодаря Юре я узнала, что с телефона можно сделать очень хорошие снимки, - рассказала «КП в Коми» Владислава Муравьева.

Специально для проекта Владислава присала две фотографии: одна снята на телефон, а другая — на мыльницу. До недавнего времени она снимала на любительскую камеру, а недавно приобрела профессиональный фотоаппарат и планирует серьезно заняться фотосъемкой.

- В фотографии я отдаю предпочтение природе. Именно в природе можно увидеть множество удивительных, прекрасных вещей, которые в суете будних дней остаются незамеченными людьми. Я люблю Республику Коми за ее природу! За наши леса, поля и реки, - призналась участница фотопроекта.

Участницу проекта "Меняем город вместе" вдохновляет природа родной республики Фото: Предоставлено героем публикации

Участницу проекта "Меняем город вместе" вдохновляет природа родной республикиФото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем снимки, посвященные Республике Коми: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

Редакция "Комсомольской правды в Коми" ждет ваши письма по адресу kp@kpkomi.ru, в сообщения группы "ВКонтакте" и готовы пообщаться с вами по телефону 8-922-277-36-29

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Здесь голая земля была, а сейчас арбузы»: зачем люди уехали из шумного города и развернули родовые поместья на заброшенном колхозном поле
«КП» отправилась в поселение родовых поместий «Солнечное» и узнала, почему здесь не любят приставку «эко» и запрещают разводить животных на убой
Новости 24
Под Сыктывкаром нашли опасный скотомогильник
Юлия Самойлова хочет эмигрировать в Европу
Лыжница из Коми Юлия Иванова может завершить спортивную карьеру
В Коми 22,5 % детей получили сертификат дополнительного образования
Мэр Сыктывкара опроверг слухи о своем уходе
В Воркуте идут поиски Бруно Александровича Крафта
В Воркуте воришка выбежал из магазина, прихватив спиртное и закуску
Полиция: слухи о появлении педофила в Эжве не нашли подтверждения
Авиакомпания Utair выплатит компенсацию шести пассажирам из Коми, спасшимся из горящего Boeing в Сочи
В Коми ночью дотла сгорело двухэтажное здание
В Сыктывкаре можно будет бесплатно сделать прививку от гриппа
В Визингу пришло кино в формате 2D и 3D
Подростки осквернили мемориал «Вечный огонь» в Печоре
Пенсионер-меценат из Айкино, подаривший незнакомым детям миллион, стал «почетным гражданином»
Сразу в трех городах Коми прошли акции протеста против пенсионной реформы
Житель Печоры отдал почти 30 тысяч рублей за вымышленную юридическую помощь
В Коми 145 тысяч человек перешагнули черту бедности
Пенсионерка попала под колеса машины в одном из дворов Сыктывкара
Вместо теплых курток — бабье лето выше нормы: погода в Коми
В Сыктывкаре перекроют сразу три улицы
Следователи разберутся в истории, как в Эжве девочка выпала из окна