«Меняем город вместе»: Владислава Муравьева азы фотодела осваивала под началом колумниста "КП в Коми"

СЕГОДНЯ 10:11 2018-09-06T10:41:54+03:00

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В волонтерском проекте «Меняем город вместе» - новая участница. Знакомьтесь, это сыктывкарка Владислава Муравьева. Для будущей народной фотовыставки Владислава прислала красивейшие фотопейзажи.

Владислава осваивала азы фотосъемки в студенчестве. Первые уроки фотодела ей преподал известный преподаватель и колумнист «КП в Коми» Алексей Бешкарев. Серию практических занятий для студентов провел известный в республике фотограф Николай Антоновский. На молодежном форуме «Инноватика: Крохаль», куда ездила Владислава с друзьями, с молодыми журналистами делился опытом фотограф Юрий Кабанцев.

Пейзажи Владислава снимает как на "цифру", так и на камеру мобильного телефонаФото: Предоставлено героем публикации

- Юрий показывал нам как работать с техникой, как настраивать свет и так далее, но больше всего я запомнила советы по съемкам на телефон. Благодаря Юре я узнала, что с телефона можно сделать очень хорошие снимки, - рассказала «КП в Коми» Владислава Муравьева.

Специально для проекта Владислава присала две фотографии: одна снята на телефон, а другая — на мыльницу. До недавнего времени она снимала на любительскую камеру, а недавно приобрела профессиональный фотоаппарат и планирует серьезно заняться фотосъемкой.

- В фотографии я отдаю предпочтение природе. Именно в природе можно увидеть множество удивительных, прекрасных вещей, которые в суете будних дней остаются незамеченными людьми. Я люблю Республику Коми за ее природу! За наши леса, поля и реки, - призналась участница фотопроекта.

Участницу проекта "Меняем город вместе" вдохновляет природа родной республикиФото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем снимки, посвященные Республике Коми: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

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