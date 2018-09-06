«Меняем город вместе»: Владислава Муравьева азы фотодела осваивала под началом колумниста "КП в Коми"
В волонтерском проекте «Меняем город вместе» - новая участница. Знакомьтесь, это сыктывкарка Владислава Муравьева. Для будущей народной фотовыставки Владислава прислала красивейшие фотопейзажи.
Владислава осваивала азы фотосъемки в студенчестве. Первые уроки фотодела ей преподал известный преподаватель и колумнист «КП в Коми» Алексей Бешкарев. Серию практических занятий для студентов провел известный в республике фотограф Николай Антоновский. На молодежном форуме «Инноватика: Крохаль», куда ездила Владислава с друзьями, с молодыми журналистами делился опытом фотограф Юрий Кабанцев.
Пейзажи Владислава снимает как на "цифру", так и на камеру мобильного телефонаФото: Предоставлено героем публикации
- Юрий показывал нам как работать с техникой, как настраивать свет и так далее, но больше всего я запомнила советы по съемкам на телефон. Благодаря Юре я узнала, что с телефона можно сделать очень хорошие снимки, - рассказала «КП в Коми» Владислава Муравьева.
Специально для проекта Владислава присала две фотографии: одна снята на телефон, а другая — на мыльницу. До недавнего времени она снимала на любительскую камеру, а недавно приобрела профессиональный фотоаппарат и планирует серьезно заняться фотосъемкой.
- В фотографии я отдаю предпочтение природе. Именно в природе можно увидеть множество удивительных, прекрасных вещей, которые в суете будних дней остаются незамеченными людьми. Я люблю Республику Коми за ее природу! За наши леса, поля и реки, - призналась участница фотопроекта.
Участницу проекта "Меняем город вместе" вдохновляет природа родной республикиФото: Предоставлено героем публикации
Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем снимки, посвященные Республике Коми: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.
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