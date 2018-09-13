Как сохранить красоту волос в межсезонье?

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-13T12:33:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Капризный характер осенней погоды беспокоит многих красавиц, ведь перепады температуры негативно влияют на главное украшение женщин - прическу. Как сохранить красоту и здоровье волос, а главное — подготовить шелковистые пряди к длительной зиме? Сегодня, в День парикмахера, «КП в Коми» советует всем читателям посетить салон-парикмахерскую «Мари».

Салон «Мари» предлагает широкий спектр процедур по уходу за волосами. Здесь вы можете выбрать сыворотки известных французских и российских производителей, которые позволят легко и просто восстановить структуру ломких волос, насытят локоны полезными активными ингредиентами: керамидами и витаминами. Процедуры имеют накопительный эффект, поэтому клиенткам советуют пройти полный курс лечения волос. Полезным дополнением станут также лечебные маски, шампуни и бальзамы. Все эти средства помогут волосам обрести блеск и силу в холодное межсезонье.

А сделать прическу по-настоящему эффектной позволят щадящие методы окрашивания. Мастера салона «Мари» искусно владеют новомодными техниками покраски и мелирования волос: балаяж, омбре и тайгер-ай. Здесь всегда рады всем клиентам и готовы сделать модную прическу не только милым дамам, но и мужчинам, и детям.

Спешите в салон-парикмахерскую «Мари», который расположен по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.17\2 (автобусная остановка «Город мастеров»).

Парикмахеры могут обслужить посетителей в любое удобное для них время с 9 до 20 часов, без выходных.

Запись ведется по телефону 8-904-271-12-96, 56-12-96.