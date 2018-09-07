Музыкальная «Клюква» и МХАТовский «Вишневый сад»: выходные для ценителей прекрасного в Сыктывкаре
Эти выходные в Сыктывкаре — настоящее изобилие для любителей культурного отдыха: этнокультурный фестиваль, концерт авторской музыки, написанной на четырех пленэрах «Клюква» и, конечно, — спектакли от МХАТа имени М. Горького. Те, кто предпочитает активный отдых, смогут сходить на семинар по паркуру или отправиться собирать черемуху на велосипеде. Чтобы не утонуть во всем этом многообразии — загляните в наш список: с его помощью вы точно выберете себе занятие по душе.
"Финно-угорский транзит" посещает Сыктывкар не в первый раз. Фото из открытых источников
ЧТО: «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль» ― под таким необычным названием в столице Коми пройдет этнокультурный фестиваль. Он будет идти три дня и соберет под крышей театра дизайнеров и певцов: зрителей порадуют показами этномодной одежды и народными песнями в эстрадной обработке.
ГДЕ: Национальный музыкально-драматический театр.
КОГДА: 7 сентября, 18 часов.
Сыктывкарцы часто отправляются на велопрогулки. Фото из группы "ВКонтакте"
ЧТО: В эту субботу сыктывкарцы отправятся на велосипедно-черемуховую прогулку — будет одновременно и вкусно, и по-спортивному полезно. Нужно только будет взять с собой перекус и чай — хорошее настроение обеспечит приятная компания.
ГДЕ: Сбор справа от ж/д вокзала.
КОГДА: 8 сентября, 10 часов.
На выходных артисты МХАТа покажут пьесу Чехова. Фото с сайта театра
ЧТО: Артисты из МХАТа имени Максима Горького на этой неделе уже успели дать свой первый гастрольный спектакль в Сыктывкаре. На следующей неделе московские гости отправятся дальше и если вы ещё не успели насладиться их игрой — поторопитесь: в субботу и воскресенье они покажут «Вишневый сад» Чехова. Отзывы у спектакля — только в хорошем ключе, а играют — заслуженные и народные артисты России.
ГДЕ: Академический театр драмы имени В. Савина.
КОГДА: 8 и 9 сентября, 18 часов.
ЧТО: Хочется попробовать себя в чем-то новом? Если вы ответили на этот вопрос «да», то вам прямая дорога на семинар по паркуру и брейкингу. Его участниками могут стать как новички, так и старички — инструкторы помогут каждому найти то, что он ищет. Семинар бесплатный, идти будет два часа.
ГДЕ: Спортивная площадка Мичуринского парка.
КОГДА: Сбор — 9 сентября, в 13.50.
Группа «Jazz do eat». Фото из открытых источников
ЧТО: Если вы ещё не посетили выставку «Клюква. Нить.» в «Югӧре», то самое время туда сходить: вы сможете распробовать её не только визуально, но и музыкально. В субботу состоится большой концерт — джаз, фолк, R’n’B — прозвучит все, чтобы было написано на четырех пленэрах. Заправлять вечером будут «Jazz do eat» и «Неравнодушные»: трубачи, ударник, валторнист и тромбонист.
ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югӧр».
КОГДА: 8 сентября, 18 часов.