Сыктывкарцы делятся фотографиями апокалиптического тумана
Природное явление опустилось на город ранним утром
Фото: Instagram
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Сегодня жители столицы Коми проснулись и в прямом смысле не увидели свой город. Рано утром на Сыктывкар опустился густой туман, который рассеялся только к десяти часам. Однако те, кто рано встает, успели запечатлеть это захватывающее природное явление.
Прогулка возле дома. Сегодня это звучит как название фильма ужаса. . . #Сыктывкар #туман #туманыманят#входимвсумрак
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Просто красиво!
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07.09.2018. Туман в Сыктывкаре.