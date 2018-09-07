Сыктывкарцы делятся фотографиями апокалиптического тумана

«А не примут ли нас за идиотов?»: как семейная пара спасала от мусора пляж недалеко от Печоры

В рамках проекта «Сам себе волонтер» Дарья Гущина-Лучкинская рассказала, зачем убирать мусор, который оставляют за собой посторонние люди