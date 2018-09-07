2018-09-07T11:01:10+03:00
Общество

Сыктывкарцы делятся фотографиями апокалиптического тумана

Природное явление опустилось на город ранним утром
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Сегодня жители столицы Коми проснулись и в прямом смысле не увидели свой город. Рано утром на Сыктывкар опустился густой туман, который рассеялся только к десяти часам. Однако те, кто рано встает, успели запечатлеть это захватывающее природное явление.

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Прогулка возле дома. Сегодня это звучит как название фильма ужаса. . . #Сыктывкар #туман #туманыманят#входимвсумрак
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Люди сегодня как ёжики в тумане . . . . . . #Сыктывкар #республикаКоми #коми #комикрай #север #типичныйсыктывкар #яумрувсыктывкаре #городвтумане #доброеутространа #туман #syktyvkar #komirepublic #syktyvkar_11rus #11rus #взаимныелайки #взаимныекомментарии #взаимнаяподписка #goodmorning #pictures #beautifull #followme
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Просто красиво!
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07.09.2018. Туман в Сыктывкаре.

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