О шахтере из Воркуты, спасшем своего товарища, рассказали в "Охоте на героев"

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-07T17:02:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В шоу «Охота на героев» актер и каскадер Олег Тактаров ездит по России и находит обычных людей, которых по праву можно считать героями. Один из них живет в Воркуте. В 2016 году во время взрыва на шахте «Северная» Евгений Полушин смог не только выбраться сам, но и спасти своего товарища. Съемочная группа специально приехала в заполярный город, чтобы найти Евгения и рассказать о его подвиге.

Первым делом Олег Тактаров посетил шахту «Северная», однако там его ждало разочарование. Охранник шахты Светлана Митина объяснила актеру, что сейчас здесь никто не работает, а все специалисты устроены на другие структурные подразделения. Светлана помнит всех работников «Северной», в том числе и Евгения Полушина.

- Мальчик очень активный. Занимался спортом, - припоминает Светлана.

После этого «Охота на героев» продолжилась на шахте «Воргашорская». Однако и там героя не оказалось, но работники предприятия предложили Олегу Тактарову самому почувствовать себя в шкуре шахтера. Каскадер прошел необходимый инструктаж, как вести себя под землей, надел экипировку и спустился в забой.

- Я первый раз на шахте. Я счастлив, что приехал в Воркуту. У меня было подозрение, что я увижу то, чего никогда в жизни не видел. Первое ощущение – жуть. Я понял, что все шахтеры – герои. Вытаскивали они людей, или нет – работать в таких условиях уже героизм, - признался Олег Тактаров.

После посещения «Воргашорской» актеру стало вдвойне интереснее найти Евгения Полушина. Долгожданная встреча прошла в баре, где актер и шахтер обсудили те страшные февральские события.

- Смена началась, как обычно, - вспоминает воркутинец. - Я позвонил диспетчеру. Прошло минуты 3-4 и резкий бах! Я очнулся в темноте, ничего не мог понять. В воздухе была мелкая пыль, как мука. Начал ползти на карачках, продвигаться к свежей струе ( Поток воздуха в подземной шахте, используется для вентиляции. По составу он не сильно отличается от атмосферного - ред.) По технике безопасности я должен был повернуть направо, но у меня ногу подкосило и я пошел в левую сторону.

Евгений увидел, что впереди кто-то сигналит ему фонарем. Это оказался моторист с 12 участка Заур Баламамедов. Он был без сознания. Евгений нашел телефон и сообщил о раненом. Сам он времени зря не терял: зафиксировал Зауру ногу и начал собирать для него носилки. Какое-то время спустя пострадавших нашли другие шахтеры и группа двинулась к выходу, но тут прогремел новый взрыв.

- Мы встретили медика, он растерялся. Мы самостоятельно поставили Зауру шину и наконец вышли на поверхность. После случившегося я восемь дней не мог спать, стоял гул в ушах. Только засыпал и опять просыпался, - вспоминает Евгений. - После случившегося я ушел с шахты.

Олег Тактаров рассказал Евгению, что сегодня ему объяснили, что по технике безопасности воркутинец не должен был никого спасать.

- Ну а как? Развернуться и уйти? Внутри бы грызло, - объяснил свой поступок герой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спасение Заура. Шахтер, спасший товарища на Северной, рассказал Комсомолке, как это было (подробнее...)