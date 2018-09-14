Студенческий парад, «Кросс наций» и немецкий кинофорум: чего ждать сыктывкарцам от выходных

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-14T01:11:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Сентябрь не радует погодой, зато радует интересными выходными. Можно понаблюдать за шествием первокурсников, которое будет сопровождаться клятвами и концертом, и зарядиться от них бодростью и молодой энергией; можно предаться осеннему настроению и поностальгировать под каверы песен из фильма «Брат-2»; можно дружно побегать всей семьей на «Кроссе наций» — эти выходные в столице Коми невозможно провести скучно! А какие ещё возможности для интересного отдыха предлагает Сыктывкар — узнайте в нашем дайджесте.

Кроме Сыктывкара, парад пройдет ещё в 49 городах. Фото из открытых источников

ЧТО: Сыктывкар впервые в этом году присоединится к всероссийскому параду студенчества. Местные первокурсники (в один день с первокурсниками из 49 других городов) станут участниками праздничного шествия и торжественно произнесут клятвы студентов, чтобы после повеселиться на концерте. Кроме того на параде будут разыгрываться призы от партнеров, а желающие смогут сделать фотографии на память в специальных фотозонах.

ГДЕ: Республиканский стадион.

КОГДА: 15 сентября, в 12.45.

Группа «Tekila Tesla». Фото из группы "ВКонтакте"

ЧТО: Если вы поклонник культового фильма «Брат-2», то в эту субботу вы сможете поностальгировать под музыку из него. Группа «TekilaTesla» исполнит кавер-версии песен из знаменитого детища Андрея Балабанова. Концерт будет акустическим.

ГДЕ: «Folga Lounge» (улица Первомайская, 41).

КОГДА: 15 сентября, 22 часа.

"Кросс-наций" пройдет в Сыктывкаре в 15 раз

ЧТО: Скоро спортивные сыктывкарцы смогут в 15 раз побегать на «Кроссе наций». В этот раз физкульт-праздник начнется не с массовых, а с профессиональных забегов. Малыши из детских садов и школьники начнут покорять дистанцию в 11 часов, а перед этим свою выносливость покажут спортсмены. Самая длинная дистанция достанется мужчинам — им нужно будет пробежать 12 километров.

ГДЕ: Спортивная база «Динамо»

КОГДА: 15 сентября, с 9 часов.

В "Югоре" проведут мастер-класс по смешанной анимации

ЧТО: Интересный мастер-класс по смешанной анимации от студии "Не сон" ждет маленьких сыктывкарцев в эту субботу. Они не только смогут снять свой мультфильм, но и больше узнают о старинных предметах быта, которые будут использоваться в творческом процессе. Мастер-класс бесплатный. Записаться на него можно по телефону: 298-007.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Юг р»

КОГДА: 15 сентября, в 15 часов.

КАдр из фильма "Три вершины"

ЧТО: Окунуться в атмосферу современного немецкого кинематографа, а также узнать, какие тенденции влияют на его развитие, можно на кинофоруме «Немецкое кино: Приз зрительских симпатий 2018». Всего на кинофоруме можно будет увидеть пять фильмов на немецком языке, которые будут сопровождаться субтитрами. Вход на кинофорум по пригласительным.

ГДЕ: Кинотеатр «Рублион Синема».

КОГДА: Все выходные, с 13.30.

Кстати, Национальная галерея Республики Коми тоже приготовила несколько сюрпризов. Так, школьникам понравится квест «Тайны Сада скульптуры»: кроме занимательного времяпрепровождения эта игра подарит возможность узнать новые и интересные сведения из жизни скульптурных «квартирантов» галереи. А малоизвестные факты и легенды из прошлого нашего города можно будет услышать на пеших экскурсиях «Сыктывкар сквозь века». Записаться на программы можно по телефону 24-05-07.