"Дмитрий Алиев - уже не мальчик с озера," - президент Федерации фигурного катания Коми

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-14T11:08:11+03:00

Фигурист из Ухты начал сезон с международных стартов в Италии

Изменить размер текста: A A

Уроженец Ухты фигурист Дмитрий Алиев новый сезон начал с выступления на итальянском турнире «Кубок Ломбардии». После вчерашней короткой программы спортсмен занимает третье место.

Программа Дмитрия Алиева усложнилась, фигурист включил в прокат каскад сальхов в четыре оборота и тройной тулуп. Также спортсмен точно исполнил тройной аксель, но потерял очки при падении с четверного тулупа.

- Не стоит строго оценивать спортсмена по первому старту. Думаю, что все свои силы Дмитрий бережет для этапов Гран-при, где уровень конкуренции будет значительно выше, - прокомментировала прокат фигуриста Ирина Иванова, президент Федерации фигурного катания Республики Коми. - По вчерашнему прокату можно сказать, что спортсмен здорово прибавил в скольжении, его программа позволяет ему полностью раскрыться эмоционально. Сейчас Дима показывает настоящее мужское катание. Уже нельзя сказать, что это мальчик с озера (до 13 лет фигурист тренировался на обыкновенном открытом катке - от автора).

Судьи оценили короткую программу Алиева на 86,57 баллов, наш земляк уступил россиянину Андрею Лазуткину (87,92) и японцу Шома Уно (104,15).

Сегодня Дмитрий Алиев вновь выйдет на итальянский лед с произвольной программой, которую ему поставил именитый фигурист и хореограф Илья Авербух.

Напомним, уроженец Ухты Дмитрий Алиев является единственным выходцем из Коми, кому удалось достичь высоких результатов в фигурном катании. Спортсмен является обладателем брозовой медали юношеских Олимпийских игр-2016, победителем юношеских Олимпийских игр-2016 в командных соревнованиях. В 2018 году фигурист дебютировал на Олимпиаде в корейском Пхенчхане, где занял 7 место. Спортсмен живет в Санкт-Петербурге, тренируется под руководством Евгения Рукавицына