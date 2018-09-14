"Меняем город вместе": коллекция пернатых Татьяны Спицыной

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-14T12:01:12+03:00

Татьяна Спицына уже пять лет выходит на фотоохоту на птиц и зверей. Фото: Предоставлено героем публикации

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Волонтерский проект "Меняем город вместе" заинтересовал профессиональных фотографов. Сегодня в редакционный электронный ящик пришли снимки известной на всю республику Татьяны Спицыной, прославившейся благодаря фотоохоте на птиц и животных.

Фотограф Спицына обожает сов.Фото: Предоставлено героем публикации

Татьяна снимает уже пять лет, за это время за мастером закрепилась слава "фотохудожницы, снимающей птиц". И, действительно, в ее архиве скопились миллионы фотографий различных представителей пернатой братии. Среди снимков есть даже фото особей, занесенных в Красную книгу.

- Меня интересует сам процесс фотоохоты, а птицы идеально для этого подходят. Из всей пернатой братии я больше всех люблю сов, - призналась "КП в Коми" Татьяна Спицына.

Ночная хищница встречает зимний рассвет, скоро сова отправится спать.Фото: Предоставлено героем публикации

Справедливости ради отметим, что "из-под пера" Татьяны выходят красочные снимки животных, причем фотограф обожает снимать небольших зверьков - бурундуков и белок. Для народной фотовыставки героиня проекта "Меняем город вместе" прислала в редакцию "КП в Коми" шикарную подбороку снимков крылатых обитателей северных лесов и городских скверов.

Сфотографировать драку снегирей - удача для фотографа.Фото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

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