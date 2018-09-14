2018-09-14T14:34:47+03:00
Общество

Крепитесь люди! В Сыктывкаре дадут тепло уже 17 сентября

Мэрия пошла навстречу горожанам
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В батареях появится тепло уже 17 сентябряВ батареях появится тепло уже 17 сентябряФото: из архива «КП»
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Отопительный сезон в Сыктывкаре начнётся 17 сентября

Соответствующее постановление подписал сегодня мэр столицы Коми Валерий Козлов. Градоначальник ускорил процесс запуска отопления до наступления нормативных температур в ответ на обращения горожан с просьбами о включении тепла.

В соответствии с документом, с предстоящего понедельника ресурсоснабжающим организациям рекомендовано начать поставку тепловой энергии в жилищный фонд и объекты социально-культурной сферы. Таким образом, отопительный сезон начнётся на всей территории МО ГО «Сыктывкар», включая Эжвинский район.

Отметим, что подача тепла в социальные учреждения города была начата 1 сентября.

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