Крепитесь люди! В Сыктывкаре дадут тепло уже 17 сентября
Отопительный сезон в Сыктывкаре начнётся 17 сентября
Соответствующее постановление подписал сегодня мэр столицы Коми Валерий Козлов. Градоначальник ускорил процесс запуска отопления до наступления нормативных температур в ответ на обращения горожан с просьбами о включении тепла.
В соответствии с документом, с предстоящего понедельника ресурсоснабжающим организациям рекомендовано начать поставку тепловой энергии в жилищный фонд и объекты социально-культурной сферы. Таким образом, отопительный сезон начнётся на всей территории МО ГО «Сыктывкар», включая Эжвинский район.
Отметим, что подача тепла в социальные учреждения города была начата 1 сентября.