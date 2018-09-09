Под Сыктывкаром столкнулись Volkswagen и Skoda: пострадали восемь человек

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-09T15:57:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 9 сентября, на трассе Сыктывкар – Ухта столкнулись Volkswagen и Skoda. Авария произошла в 11.00 за местечком Зеленец.

Как передает корреспондент КП, Skoda двигалась в сторону Ухты. Обгоняя грузовик, пересекла сплошную и выехала на встречную полосу, где ехал Volkswagen. Водитель чешского авто попытался уйти от столкновения, но не удалось. В итоге автомобили столкнулись по касательной.

В салонах обоих автомобилей находились по четыре человека, в Skoda – двое детей. В результате ДТП пострадали все восемь человек. Они получили переломы рук, ног и носа. Пострадавших увезли в Сыктывкарскую городскую больницу.