2018-09-09T15:57:05+03:00
Общество

Под Сыктывкаром столкнулись Volkswagen и Skoda: пострадали восемь человек

Их увезли в больницу
Поделиться:
Авария произошла за местечком ЗеленецАвария произошла за местечком ЗеленецФото: Наталия БЕШКАРЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 9 сентября, на трассе СыктывкарУхта столкнулись Volkswagen и Skoda. Авария произошла в 11.00 за местечком Зеленец.

Как передает корреспондент КП, Skoda двигалась в сторону Ухты. Обгоняя грузовик, пересекла сплошную и выехала на встречную полосу, где ехал Volkswagen. Водитель чешского авто попытался уйти от столкновения, но не удалось. В итоге автомобили столкнулись по касательной.

В салонах обоих автомобилей находились по четыре человека, в Skoda – двое детей. В результате ДТП пострадали все восемь человек. Они получили переломы рук, ног и носа. Пострадавших увезли в Сыктывкарскую городскую больницу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Вуктыле женщина украла с карты бывшего мужа 37 тысяч рублей
В Прилузье сразу три автомобиля улетели в кювет
Погода в Коми в воскресенье: на юге до 14 градусов, на севере – до 4
Боксеры Коми стали первыми на всероссийских соревнованиях общества «Динамо»
Сыктывкарцы будут соревноваться в сборе интересного мусора
В Ухте владелец «Мерседеса» не уступил дорогу байкеру и спровоцировал аварию
Компания-застройщик отказалась возводить ледовый дворец в Сыктывкаре из-за невозможных сроков
Попытка взять онлайн-кредит обернулась для ухтинки полным денежным минусом
Пледы и куртки наизготовку: бабье лето в Коми сменится сразу заморозками
Сыктывкарец о кастинге реалити-шоу «Русский ниндзя -2»: «Большую роль играет эпатажность»
В выходные в Коми придет холодная и дождливая осень
В Сыктывкаре насмерть сбили женщину на пешеходном переходе
Мэрия Сыктывкара отказалась согласовывать митинг Навального против пенсионной реформы
Под Сыктывкаром нашли опасный скотомогильник