Первая открытая тренировка Дмитрия Алиева: "Устал. Слава богу, что все закончилось"

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-10T13:18:43+03:00

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В прошедшее воскресенье в Москве прошли открытые контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. На лед вышел и ухтинец Дмитрий Алиев, который в этом году поучаствовал в своей первой Олимпиаде.

– В целом все получилось неплохо. Завершил произвольную программу, устал. Слава богу, что на сегодня все закончилось, - прокомментировал свой прокат «Советскому спорту» фигурист.

Дмитрий отметил, что сейчас ему « хочется показывать себя в подготовленном виде, а здесь форма еще не на максимуме. Хочется откатать программу и проанализировать все с нашими экспертами, услышать их оценки, чтобы совершенствоваться в дальнейшем»

Программа спортсмену нравится, но над ней нужно поработать с технической стороны. Через пять дней спортсмену предстоит выступить на международных соревнованиях, где он сможет понять, как программа смотрится по новым правилам.

- Произвольная программа стала на 30 секунд короче. Поможет ли это? Тяжело сказать, потому что время сократилось, а элементов стало меньше всего на один – убрали один прыжок. Приходится все делать гораздо быстрее, уменьшать интервалы между прыжками, вращениями, шагами. Посмотрим, может быть это действительно поможет, - описал свою новую программу фигурист.

Отметим, что номер участнику Олимпиады-2018 ставил Илья Авербух.

- Спасибо ему, он навел меня на этот путь. Конечно, эта программа тоже личная, как и предыдущая, - отметил Дмитрий. - Катаю я свою жизнь и нынешнюю, и предыдущую, и ту, которая будет, какой я ее вижу. Поэтому программа мне по душе. Каким я вижу себя в будущем? Там есть одно слово: «Успех».

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