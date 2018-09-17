2018-09-17T13:01:37+03:00
Происшествия

"Идет позиционная война," - адвокат Чернова объяснил тактический ход обвинения

На суде по "делу Гайзера" прокуратура завершила представлять свои доказательства
Алиса КОЗЛОВА
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В суде по "делу Гайзера" по инициативе стороны обвинения были допрошены около 100 свидетелей. Фото: www.kommersant.ruВ суде по "делу Гайзера" по инициативе стороны обвинения были допрошены около 100 свидетелей. Фото: www.kommersant.ru
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На судебном процессе по "делу Гайзера" произошел неожиданный поворот: сторона гособвинения заявила о прекращении представления доказательств. Проще говоря, представители прокуратуры решили не допрашивать свидетелей, показания которых составляют стратегию обвинения.

Изначально гособвинение заявляло 230 свидетелей, из них в ходе судебного процесса было допрошено порядка 100 человек. Почему прокуратура решила отказаться от допроса практически половины своих свидетелей и как это повлияет на ход судебного расследования? Подробный ответ на эти вопросы журналисту "КП в Коми" предоставил Карен Гиголян, защитник бывшего первого заместителя Главы Коми Алексея Чернова.

- Сразу же внесу ясность: гособвинение не лишилось права предъявлять свои доказательства. После того, как сторона защиты завершит допрос своих свидетелей и представления вещественных доказательств, прокуратура сможет ходатайствовать о дополнительном представлении доказательств и будет приглашать любого свидетеля, показания которого поддержат сторону обвинения. Пока сторона обвинения взяла паузу, чтобы выслушать свидетелей стороны защиты. Это позиционная война. Чтобы поразить своего соперника необходимо знать его доказательства, его позицию, выявить его слабые и сильные стороны, - разъяснил "КП в Коми" Карен Гиголян.

Далее на судебном процессе будут выступать свидетели стороны защиты, адвокаты готовы предоставить документацию, подтверждающую невиновность фигурантов "дела Гайзера".

- Лично мне с самого начала было очевидно, что это дело ангажированное. В свое время сделали своего рода хайп: анонсировали самое громкое коррупционное разбирательство в России, в котором участвовали члены правительства Коми. Через СМИ рассказали про офшорные компании, килограммы золота и дорогостоящие коллекции часов, - высказал свое мнение Карен Гиголян.

Судебный процесс по "делу Гайзера" продолжится уже на этой неделе.

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